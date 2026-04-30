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▲江心怡表示，輸出由於AI、高效能運算及雲端基礎建置等需求持續熱絡，加上新一代高階產品量產，激勵相關電子資通產品出口擴增，第1季按美元計價商品出口年增51.10％，三角貿易表現亦佳，併計經所有權調整商品及服務，並剔除物價因素後，商品及服務輸出實質成長35.25％，較預測數25.38％增加9.87個百分點。（圖／主計總處提供）

行政院主計總處今（30）日公布今年第1季經濟成長率（GDP成長率）概估為13.69％，較2月預測數(11.46％)增加2.23個百分點，也創下近39年來的單季新高。主計總處表示，第1季經濟成長率為13.69％，較今年2月預測數的11.46％增加2.23個百分點，主因出口、投資及民間消費表現均優於預期。主計總處綜合統計處專門委員江心怡表示，輸出由於AI、高效能運算及雲端基礎建置等需求持續熱絡，加上新一代高階產品量產，激勵相關電子資通產品出口擴增，第1季按美元計價商品出口年增51.10％，商品及服務輸出實質成長35.25％，較預測數25.38％增加9.87個百分點。輸入受惠於AI 產業鏈國際分工、出口及投資引申需求強勁，帶動廠商積極備料與購置資本設備，第1季按美元計價商品進口年增34.81％，其中農工原料及資本設備增38.82％及33.52％，服務輸入亦隨國人出國熱潮持續擴增，併計經所有權調整之商品及服務，並剔除物價因素後，商品及服務輸入實質成長27.07％，較預測數14.58％增加12.49個百分點。輸出與輸入相抵，國外淨需求對經濟成長貢獻9.62個百分點，較預測數9.54增加0.08個百分點。她補充，商品當初預測金額1810億美元，現在是1957億美元，超乎近148 億美元；進口原本預測1300億美元，實際是1428億美元，落差了 127 億美元。而在內需部分，因政府普發現金效益延續、股市創高推升財富效果，股市成交值是成長117.2%，第1季零售業營收續增2.07％、餐飲業增3.84％，概估第1季民間消費實質成長4.89％，較預測數2.87％增加2.02個百分點，創下10季以來新高。江心怡補充，交通部觀光署統計的出遊人數，大年初一到初六平均出遊人次，為 64.5 萬人，比去年春節平均 28.7 萬人次成長125%，顯示農曆春節天氣好，業者結合節慶與運動賽事推出促銷活動，對於內需表現有所推升。而在政府消費實質成長3.91％，較預測數4.86％減少0.95個百分點，也是唯一主計總處預測高估的項目，對經濟成長貢獻0.46個百分點。另外，資本形成隨新興科技應用需求持續暢旺，企業投資動能延續，第1季新台幣計價資本設備進口年增28.44％，其中半導體設備年增17.05％，機械設備，概估資本形成實質成長5.20％，較預測數0.34％增加4.86個百分點，對經濟成長貢獻1.38個百分點。綜計今年第1季國內需求成長4.83％，對經濟成長貢獻4.07個百分點，較預測數1.92增加2.15個百分點。至於中東戰爭在2月28日開打，對於3月經濟影響，江心怡表示，因為目前數據收集尚未齊全，但認為對於3月影響有限。