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為提高學生學習動機並培養學生正確閱讀方式以建立閱讀素養能力，線上遊戲學習平台 PaGamO 結合臺中市政府教育局中小學數位學習親子活動舉辦「114-2 追光魔法師臺中閱讀素養電競賽」 。賽事吸引超過 2,000 名選手踴躍報名，歷經三月份的線上初賽激戰，實體決賽於 4 月 25 日在國立臺灣美術館盛大舉行 。現場匯聚來自全市晉級的國小及國中各 20 組隊伍，共計 80 名頂尖選手同場競技 ，展現深厚的閱讀素養與電競戰略思維。決賽採用 PaGamO 電競系統的「大亂鬥地圖」進行 20 分鐘的極限對決 ，選手們需在短時間內透過快速閱讀、擷取訊息、省思評鑑及統整解釋等綜合能力來爭取高分。面對領地防守失利的壓力，更需結合遊戲化戰略，在有限時間內精準掌握答題正確率與攻防時機，將閱讀力轉化為實戰優勢。經激烈競爭，各組名次揭曉： 團體組國小隊第一名為市立省三國小（隊員 李承昀、莊翊楷）、第二名為市立賴厝國小（隊員 莊才彥、張力秀）、第三名為市立瑞穗國小（隊員 莊善芙、董怡岑）；國中隊第一名由市立萬和國中（隊員 邱浚睿、簡鈺凡）奪得最高榮譽、第二名為市立大墩國中（隊員 陳弈安、黃予彤）、第三名為私立明道高中國中部（隊員 林煜家、周子杰）。各組前三名不僅獲得臺中市教育局獎狀與精美實體獎品，更分別抱走最高 5,000 元、3,000 元及 2,000 元之郵政禮券 。此外，在 PaGamO 虛擬世界中，冠軍隊伍選手還能獲頒象徵無上榮耀的限量稀有地形，讓選手在賽後的數位版圖中持續閃耀。另凡於決賽當天到場報到參賽的選手，皆可獲得決賽參賽獎抽獎資格，有機會帶走豐富的限量虛寶 。國小組冠軍的選手家長分享，平時很支持孩子透過 PaGamO 自主學習，讓孩子除了透過書本，也能藉由數位工具吸收知識，讓學習方式更豐富多元！同時藉由數據掌握孩子的學習情形，讓學生在決賽高壓環境下仍能冷靜沉著地完成答題。國中組冠軍隊伍的學生簡鈺凡、邱浚睿也表示，賽前特別針對 PaGamO 遊戲規則進行深度分析，依據不同角色的「土地血量」與「能量恢復」數值加成（如：蜜雅、麻呂、亞弭爾等角色差異）來擬定選角策略 ，並精準安排答題節奏，提升整體作戰效率 。此次「追光魔法師」賽事不僅為臺中市學子提供了一個展現閱讀實力與電競戰術的競技平台，也為數位學習與素養教育開創新紀元。未來，結合科技與教育的學習之路將持續深化，讓每位學生都能在競技與學習中收穫成就與樂趣。