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護理人力仍缺 護理界：應明確建立制度落地時程

針對三班護病比，衛福部長石崇良日前說明，將朝「醫療機構設置標準」修訂。護理師公會全聯會及34個護理團體今（30）日中午再度發布聯合聲明，要求政府於5月20日前明確宣布三班護病比納入《醫療機構設置標準》，且要用既有標準直接入法，不得任意變更或重啟討論。護理師公會全聯會今日發布聲明，對於三班護病比入法一事，強調「護理界願意承擔改革，但不再接受空話與拖延。」要求政府於5月20日前，明確宣布三班護病比納入《醫療機構設置標準》。護理師公會理事長陳麗琴受訪時指出，總統賴清德在2023年的國政會議已經提出，就任2年內三班護病比要入法，到今年5月20日就已經2年了。聲明指出，衛福部已於113年3月1日公告三班護病比標準，是經過長時間、跨部會與各界討論所形成的專業共識；標準既然已經完成公告程序，具備制度與政策基礎，依法應作為後續法規化的依據，不宜任意變更或重啟討論更不得倒退、不得打折。護理師公會全聯會說明，制度推動如果有過渡期間，應同步建立明確落實時程、資訊公開、稽核監測、健保支付、人力補強及違規處理機制，避免制度流於形式，確保政策確實落地。而先前賴清德提及護理人力正逐漸回流。陳麗琴表示，雖有回流，但比起預期的人力仍差了許多，因為現在的狀況只是回到疫情前，每一年都進來4500至5000人、但114年回流4800多人，就跟疫情前一樣。陳麗琴認為，若到2030要多投資8%的人力，缺少的約5萬5千至7萬4千人「當然是不夠。」她直指，進來的人並非全部都在醫院，但吃緊的是醫院，因此護理界無法接受衛福部現在的做法。護理師公會全聯會最後也宣告，「5月5日9時30分衛福部見！」