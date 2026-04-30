我是廣告 請繼續往下閱讀

面板大廠友達今（30）日舉行法說會，並公布第一季歸屬母公司業主之淨損11.4億元，每股損失0.15元，第一季毛利11.9%，本季雖毛利提升、本業改善，但較去年第四季再度轉虧。董事長彭双浪表示，第二季消費性電子需求偏弱，預期下半年訂單能見度也偏低，公司審慎看待經濟情勢、市場狀況。友達第一季合併營收為690.3億元，較去年第四季減少1.6%、較去年第一季相比減少4.3%。第一季歸屬母公司業主之淨損為11.4億元，基本每股損失為0.15元。而友達第一季毛利率為11.9%；營業淨損率為0.9%。彭双浪表示，第一季出貨量雖然減少，但由於電視面板價格稍微上升，且新台幣對美元匯率為32%是有利因素，加上公司持續做產品組合的調整，並管控營業費用，因此本業的營業狀況仍有逐季在改善，毛利率明顯提升，營業虧損較上季縮小13億元。他直言，第一季毛利改善顯示出公司轉型以「價值創造」為優先的策略是正確的，只是創造的利潤還不夠多，所以本業還沒有真正盈利，甚至小幅虧損，但他強調，公司仍會持續朝穩定獲利的目標來努力。至於第二季展望，彭双浪指出，受去年第四季、今年第一季提前拉貨影響，消費性電子產品需求會稍微偏弱，因此Display營收會上一季減少，因為世足賽、東奧運動賽事主要備貨，在上半年大概就已經反映完畢，下半年因近期中東戰爭，到底狀況如何？或是連帶引起能源、通貨膨脹的不確定因素，市場變得更難以預測，客戶的訂單能見度也偏低。他進一步指出，客戶訂單能見度偏低，以至於能源價格不穩定，是否推升通膨，進而造成原物料跟著上升，甚至影響終端消費能力，這部分友達將會更加謹慎來看待，當然也不會悲觀，但會明確注意地緣政治的發展，隨時動態調整因應。而法人十分關心友達目前在Micro LED光通訊上的發展，對此，友達指出，目前已經和AI供應鏈的光通訊大廠合作，共同開發Micro LED暨光通訊模組系統在機櫃內應用。Micro LED 的CPO 是友達富采集團在AI資料中心，光通訊中合作的重要項目。友達強調，很有信心該技術商品化，預期未來兩到三年後就會成熟、上市。在開發中的Micro LED的CPO光通訊模組，具有高頻寬、低耗能的優勢，也是為何市場現在都在談「光進銅退」，主要能夠強化資料中心在短距離的資料傳輸效率，因此，不管是Micro LED的巨量移轉能力及相關的整合經驗，友達具有競爭優勢。至於法人也問到友達是否有在發展FOPLP？友達提到，友達在八、九年前就已經在走這個製程技術。不過，最近是把這類的技術應用在低軌衛星上，所以並未直接進入FOPLP的IC封裝這部分，「它不是我們現階段的重點。」