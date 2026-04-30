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南韓三星電子工會因公司獎金分配不均，且現行制度將獎金限制在員工年基本薪資的50%，與競爭對手SK海力士差距甚大，導致員工不滿，預告將於5月21日至6月7日展開長達18天的罷工行動。隨著時間愈來愈接近，南韓總統李在明也表態關切；然而，他對勞方頗有微詞，甚至說出勞方不能只顧自身利益，要求勞資雙方都應該要有「責任感」。根據韓聯社與韓國時報報導，三星電子工會發起罷工行動，訴求取消目前的獎金上限，並將三星年度營業利潤的15%撥為績效獎金，比SK海力士目前的10%標準高出5個百分點，並警告將於5月21日至6月7日發動總罷工。公司方面則認為工會要求不合理，雙方談判陷入僵局。李在明30日在首爾青瓦台舉行的高級幕僚會議時，提及人工智慧（AI）轉型為產業前線帶來的變化，話鋒一轉，他強調，資方應將勞動者視為寶貴的合作夥伴，勞方和工會也應該具備責任感。他還說，希望勞動者之間也能發揚團結協作精神。個別工會成員為一己之私提出過分或不當要求，並因此遭到民眾唾棄，這不僅給工會，還給其他勞動者帶來不利影響。李在明還批評部分勞團提出的要求過度和不合理，「如果有個別勞工團體只追求自身利益，提出過度或不合理的要求並引發公眾批評，這不僅會損害其自身的工會，也可能傷害其他勞工」；強調希望勞工之間也能展現彼此的團結。李在明認為，勞資雙方都必須更有責任感來做事，努力打造一個所有勞工與民眾都能共同繁榮的社會，雇主也應以同樣的方式對待員工儘管李在明未明言對象，但這一暗示相當明顯，韓聯社指出，李在明針對包括三星電子工會在內等準備罷工的單位以及勞資矛盾升級情況來發言。