五月到來，本月不僅天后孫燕姿5/15、5/17將首度登上台北大巨蛋開唱，還包括麋先生、EXO、動力火車、中島美嘉、Super Junior成員東海等台日韓大咖接力開唱，《NOWNEWS今日新聞》替讀者們整理出本月演唱會資訊，包括演出時間、地點通通能輕鬆掌握。
孫燕姿睽違12年台北開唱 首攻大巨蛋掀粉絲期待
天后孫燕姿今年初才推出單曲〈飛瀑而下〉，做為啟動2026年《就在日落以後》巡迴演唱會的完美起點，隨後宣布將在5/15、5/17於台北大巨蛋開唱，這不僅是她睽違12年再度回到台北舉辦演唱會，更首度攻大巨蛋，對歌迷來說意義非凡。為了迎接演唱會到來，從3月4日開始，戶外廣告將鋪天蓋地串起台北捷運25站捷運聯播，桃園機場捷運大廳層、西門町六號出口廣場、三創園區、信義區市政府站天幕、松仁威秀影城LED等著名地標，都能遇見孫燕姿美麗的身影。
與孫燕姿互尬！動力火車小巨蛋連唱3天
在孫燕姿開唱同時，動力火車也於5/15至5/17一連三天在台北小巨蛋舉辦《一路向前》世界巡迴演唱會台北旗艦場，為了在舞台上有最佳狀態，顏志琳與尤秋興近期正如火如荼備戰，尤秋興更立下瘦5公斤的目標，透露已開始強迫自己晚上不吃宵夜。睽違3年再度回到小巨蛋開唱，動力火車感性表示：「很開心出道這麼久，還可以開這樣三場的演唱會，我們算是很幸運的藝人，有這麼多歌迷一路陪伴著我們，希望我們的音樂不管是在高興或孤單的時候，也能陪伴著大家。」
韓星接力開唱 EXO、SJ東海都來了
除了華語歌手熱唱，韓星本月也陸續來台舉辦演唱會，韓國人氣男團EXO全面回歸，並於5/9、5/10在台北小巨蛋舉辦《EXO PLANET #6 - EXhOrizon》世界巡演，這不僅是他們睽違3年重啟大型活動，今年更發行新專輯《REVERXE》回歸舞台，重新整隊出發讓粉絲們期待。此外，Super Junior成員東海日前宣布展開出道以來首場個人巡迴演唱會《2026 DONGHAE 1ST SOLO CONCERT TOUR》，經常來台的他，肯定少不了台灣場次，於5/30、5/31在新北工商展覽館開唱，帶來專屬於東海的音樂宇宙。
GD、泰妍5/30降臨高雄開唱 5/11門票開賣
韓流K-POP拼盤演唱會《K-SPARK in KAOHSIUNG》將於5月30日在高雄舉辦，昨（30）日主辦單位寬魚國際正式宣布夢幻卡司，G-Dragon（GD）、少女時代泰妍（太妍,TAEYEON）、FTISLAND、DPR IAN、KiiiKiii確定出席，消息一出讓粉絲們瞬間暴動、準備搶票，門票將於5/11中午12點在KKTIX售票系統啟售。
以下為5月演唱會時間表：
湯令山
26歲香港創作歌手湯令山將舉辦《Gareth.T湯令山－心零王子Prince of Nothing》，這次個唱，湯令山不只改變過往形象，身為全能型音樂人的他，也將特別為台北站重新配置曲目編排，想把他從悲傷中重生的過程讓樂迷見證。
演出時間：5/1 19:30
演出地點：Zepp New Taipei
售票網站：拓元售票
施孝榮
施孝榮將於 2026 年 5 月 1 日在 Legacy Taipei 舉辦《不是你想的那樣》讚聲演唱會，以「一卡皮箱走天下」為主題，帶來全面翻新的曲目與現場演出，顛覆傳統民歌印象，展現更多元的演唱風格。
演出時間：5/1 19:30
演出地點：Legacy Taipei
售票網站：寬宏售票
麋先生
麋先生5月1日(五)起，一連兩週將於高雄輕軌夢時代站旁演出，帶來六場〈大馬戲團 CircUs Max〉嘉年華演唱會！本次演唱會採真正馬戲團帳篷形式，結合音樂演出與嘉年華市集，從白天一路嗨到夜晚，沉浸式娛樂體驗讓粉絲直呼非看不可。
演出時間：5/1-3、5/8-10 19:00
演出地點：高雄輕軌夢時代站旁
售票網站：拓元售票
薛恩
薛恩將舉辦出道以來首場個人演唱會「《RE:BORN: LEVEL UP》讚聲演唱會」，他表示這不只是一場演唱會，而是人生中很重要的里程碑，希望到時候大家都能親自到場來支持，一起見證這個屬於他的重要時刻。
演出時間：5/1 19:30
演出地點：Legacy Taipei
售票網站：寬宏售票
icyball 冰球樂團
icyball 冰球樂團成軍13年，主唱王與鍵盤手蒙、貝斯手Nelson、鼓手士捷組成，靠著獨特的新復古浪漫風潮作品席捲華語樂壇，先前推出全新創作專輯《我很抱歉》，隨即宣布開唱消息，令粉絲期待。
演出時間：5/2 19:00
演出地點：臺北流行音樂中心
售票網站：遠大售票
藤原櫻
日本影歌視三棲女歌手藤原櫻，擁有獨特菸嗓唱腔，讓許多粉絲留下深刻印象。此次不僅是她時隔多年再度來台開唱，也是首次參與「讚聲」系列演唱會。
演出時間：5/3 18:00
演出地點：Legacy Taipei
售票網站：寬宏售票
齊豫
齊豫獨特的唱腔和出色的唱功，被譽為「天籟之音」，代表作包括〈橄欖樹〉、〈夢田〉，出道47年之際才迎來人生首次台灣的個人巡演，她以一句「人生七十才開始」優雅自勉不輕言退休。
演出時間：5/9 19:30
演出地點：台北流行音樂中心
售票網站：拓元售票
Tizzy Bac
樂團Tizzy Bac將帶來《說出我的名字》巡演的最終限定場，本次演出特別以Acoustic Live形式呈現，在歷經一輪巡演之後，這場「最終也是加碼」的限定演出，不只首度以整張專輯為概念發展，以ACOUSTIC演出形式回到更直接、純粹的聲音狀態，對Tizzy Bac而言是一場自我挑戰。
演出時間：5/9 20:00
演出地點：SUB LIVE
售票網站：拓元售票
EXO
韓團EXO暌違多年回歸，帶來全新世界巡迴演唱會《EXO PLANET #6 – EXhOrizon》，主辦方也預告，EXO 將用嶄新舞台魅力與經典曲目，呈現一場視覺與聽覺的雙重盛宴，也為了等待已久的粉絲們準備了誠意滿滿的 VIP 限量福利要與粉絲近距離互動。
演出時間：5/9 18:00、5/10 16:00
演出地點：台北小巨蛋
售票網站：拓元售票
2026真愛秀．藍寶石大歌廳
2026年《真愛秀．藍寶石大歌廳》以「咱攏五吉」為主題，象徵第五屆的重要里程碑，並透過臺語諧音傳遞吉利、興旺的祝福寓意。主持人黃西田也預告，本屆將原汁原味重現歌廳秀經典演出公式，帶領觀眾回到最真實、最熱鬧的秀場年代。
演出時間：5/9-10 16:00
演出地點：高雄流行音樂中心海音館
售票網站：Ibon售票系統
頌樂
頌樂將舉辦《總有一顆屬於你的星球 LIVE》，作為2026年唯一一場個人台北演唱會，特別獻給一路支持她的台灣粉絲。此次演出不僅是歌曲的現場呈現，更是一場從音樂出發、延伸至情感共鳴的完整體驗。
演出時間：5/10 18:00
演出地點：TICC台北國際會議中心
售票網站：Ibon售票系統
孫燕姿
孫燕姿暌違12年重回台北開唱，並首度站上台北大巨蛋舞台，孫燕姿表示：「5月15、17日我將帶著《就在日落以後》巡演來到臺北大巨蛋，期待到時候和你們見面！」
演出時間：5/15 19:30、5/17 18:30
演出地點：台北大巨蛋
售票網站：KKTIX
動力火車
榮獲第36屆金曲獎「最佳演唱組合獎」的動力火車，一連三天在台北小巨蛋舉辦《一路向前》世界巡迴演唱會 台北旗艦場。此次睽違3年再度回歸、挑戰連續三天開唱，兩人坦言心情既期待又緊張，笑說「會擔心」。
演出時間：5/15-5/16 19:30、5/17 18:00
演出地點：台北小巨蛋
售票網站：KKTIX
中島美嘉
日本歌姬中島美嘉2001年以日劇《新宿傷痕戀歌》及單曲〈STARS〉出道，代表作包括〈雪の華〉、〈曾經我也想過一了百了〉等歌曲，本次巡演以「腦內音樂劇」為核心概念，打造更貼近聲音本質、情緒層次更加細膩的現場演出形式，讓歌迷有機會在現場感受中島美嘉獨有的舞台魅力與音樂敘事。
演出時間：5/16 18:00、5/17 16:00
演出地點：台北流行音樂中心
售票網站：年代售票
告五人
告五人《Run, Run, Run! 黑夜狂奔》2026 Live Tour the World正式邁入倒數，這趟旅程一路狂奔24座城市、搶唱36場演出，氣勢席捲全球。告五人短短27天內橫跨美東、美西、巴黎到倫敦，接連狂奔4個時區，用意志力和美食克服時差，最終場將於5月16、17日回到Zepp New Taipei壓軸登場。
演出時間：5/16-/17 19:30
演出地點：Zepp New Taipei
售票網站：拓元售票
賴雅妍
橫跨影視歌三棲的實力派女星賴雅妍，重拾對歌唱的熱情，透過讚聲演唱會系列帶來「26的妍唱會」。談到演唱會的初衷，賴雅妍坦言：「大部分的人對我的記憶點都是演員，但我一開始進入演藝工作，其實是因為想當歌手。」
演出時間：5/22 19:30
演出地點：Legacy Taipei
售票網站：寬宏售票
盧廣仲
本次《傷心早餐店》巡演分為高雄與台北2地舉辦，高雄場將於5月23日與5月24日登上高雄流行音樂中心海音館。
演出時間：5/23 19:06、5/24 17:09
演出地點：高雄流行音樂中心海音館
售票網站：拓元售票
美秀集團
美秀集團成軍10年深受許多歌迷喜愛，將在家鄉嘉義的「大同技術學院舊校區」舉辦《AS= =+》十週年演唱會。每場預計吸引約滿場6千多名觀眾進場，2天合計逾萬人次，將是近年嘉義難得一見的樂團專場音樂盛會。
演出時間：5/23-24 18:30
演出地點：嘉義市大同技術學院
售票網站：拓元售票
WOODZ曹承衍
實力派歌手 WOODZ（曹承衍）以歌曲〈Drowning〉逆勢衝上各大榜單， 此次巡演結合首張正規專輯概念打造全新舞台編排，也讓歌迷期待 WOODZ 將如何升級現場演出體驗。
演出時間：5/23 19:30、5/24 18:00
演出地點：Zepp New Taipei
售票網站：拓元售票
韋禮安
韋禮安開啟全新的巡迴演唱會，觀眾可以期待這次演出的歌單及編曲，除了新歌，還特別收錄一些隱藏版遺珠曲目，透過有趣的改編或串連，帶給耳朵全新感受！」
演出時間：5/30 19:30、5/31 16:30
演出地點：台北小巨蛋
售票網站：Ibon售票系統
東海
Super Junior成員東海（DONGHAE）多年來以創作才華與穩定唱跳實力聞名，不僅參與多首團體及個人作品創作，也在舞台上展現細膩情感與爆發力兼具的表演魅力。本次巡演將於5月16、17日自首爾揭開序幕，終於帶著出道以來的首次個人SOLO巡迴演唱會登台。
演出時間：5/30 18:00、5/31 16:00
演出地點：新北工商展覽中心
售票網站：KKTIX
韓星拼盤演唱會「K-SPARK in KAOHSIUNG 2026」
這次名單由韓流天王 G-Dragon（GD） 與天后泰妍（TAEYEON） 重磅領軍，集結人氣樂團 FTISLAND、DPR IAN 及 KiiiKiii 共 5 組頂尖大咖，消息一出隨即點燃全台樂迷熱情。
演出時間：5/30 19:30
演出地點：高雄國家體育場
售票網站：KKTIX
我是廣告 請繼續往下閱讀
天后孫燕姿今年初才推出單曲〈飛瀑而下〉，做為啟動2026年《就在日落以後》巡迴演唱會的完美起點，隨後宣布將在5/15、5/17於台北大巨蛋開唱，這不僅是她睽違12年再度回到台北舉辦演唱會，更首度攻大巨蛋，對歌迷來說意義非凡。為了迎接演唱會到來，從3月4日開始，戶外廣告將鋪天蓋地串起台北捷運25站捷運聯播，桃園機場捷運大廳層、西門町六號出口廣場、三創園區、信義區市政府站天幕、松仁威秀影城LED等著名地標，都能遇見孫燕姿美麗的身影。
與孫燕姿互尬！動力火車小巨蛋連唱3天
在孫燕姿開唱同時，動力火車也於5/15至5/17一連三天在台北小巨蛋舉辦《一路向前》世界巡迴演唱會台北旗艦場，為了在舞台上有最佳狀態，顏志琳與尤秋興近期正如火如荼備戰，尤秋興更立下瘦5公斤的目標，透露已開始強迫自己晚上不吃宵夜。睽違3年再度回到小巨蛋開唱，動力火車感性表示：「很開心出道這麼久，還可以開這樣三場的演唱會，我們算是很幸運的藝人，有這麼多歌迷一路陪伴著我們，希望我們的音樂不管是在高興或孤單的時候，也能陪伴著大家。」
韓星接力開唱 EXO、SJ東海都來了
除了華語歌手熱唱，韓星本月也陸續來台舉辦演唱會，韓國人氣男團EXO全面回歸，並於5/9、5/10在台北小巨蛋舉辦《EXO PLANET #6 - EXhOrizon》世界巡演，這不僅是他們睽違3年重啟大型活動，今年更發行新專輯《REVERXE》回歸舞台，重新整隊出發讓粉絲們期待。此外，Super Junior成員東海日前宣布展開出道以來首場個人巡迴演唱會《2026 DONGHAE 1ST SOLO CONCERT TOUR》，經常來台的他，肯定少不了台灣場次，於5/30、5/31在新北工商展覽館開唱，帶來專屬於東海的音樂宇宙。
GD、泰妍5/30降臨高雄開唱 5/11門票開賣
韓流K-POP拼盤演唱會《K-SPARK in KAOHSIUNG》將於5月30日在高雄舉辦，昨（30）日主辦單位寬魚國際正式宣布夢幻卡司，G-Dragon（GD）、少女時代泰妍（太妍,TAEYEON）、FTISLAND、DPR IAN、KiiiKiii確定出席，消息一出讓粉絲們瞬間暴動、準備搶票，門票將於5/11中午12點在KKTIX售票系統啟售。
以下為5月演唱會時間表：
湯令山
26歲香港創作歌手湯令山將舉辦《Gareth.T湯令山－心零王子Prince of Nothing》，這次個唱，湯令山不只改變過往形象，身為全能型音樂人的他，也將特別為台北站重新配置曲目編排，想把他從悲傷中重生的過程讓樂迷見證。
演出時間：5/1 19:30
演出地點：Zepp New Taipei
售票網站：拓元售票
施孝榮
施孝榮將於 2026 年 5 月 1 日在 Legacy Taipei 舉辦《不是你想的那樣》讚聲演唱會，以「一卡皮箱走天下」為主題，帶來全面翻新的曲目與現場演出，顛覆傳統民歌印象，展現更多元的演唱風格。
演出時間：5/1 19:30
演出地點：Legacy Taipei
售票網站：寬宏售票
麋先生
麋先生5月1日(五)起，一連兩週將於高雄輕軌夢時代站旁演出，帶來六場〈大馬戲團 CircUs Max〉嘉年華演唱會！本次演唱會採真正馬戲團帳篷形式，結合音樂演出與嘉年華市集，從白天一路嗨到夜晚，沉浸式娛樂體驗讓粉絲直呼非看不可。
演出時間：5/1-3、5/8-10 19:00
演出地點：高雄輕軌夢時代站旁
售票網站：拓元售票
薛恩將舉辦出道以來首場個人演唱會「《RE:BORN: LEVEL UP》讚聲演唱會」，他表示這不只是一場演唱會，而是人生中很重要的里程碑，希望到時候大家都能親自到場來支持，一起見證這個屬於他的重要時刻。
演出時間：5/1 19:30
演出地點：Legacy Taipei
售票網站：寬宏售票
icyball 冰球樂團
icyball 冰球樂團成軍13年，主唱王與鍵盤手蒙、貝斯手Nelson、鼓手士捷組成，靠著獨特的新復古浪漫風潮作品席捲華語樂壇，先前推出全新創作專輯《我很抱歉》，隨即宣布開唱消息，令粉絲期待。
演出時間：5/2 19:00
演出地點：臺北流行音樂中心
售票網站：遠大售票
藤原櫻
日本影歌視三棲女歌手藤原櫻，擁有獨特菸嗓唱腔，讓許多粉絲留下深刻印象。此次不僅是她時隔多年再度來台開唱，也是首次參與「讚聲」系列演唱會。
演出時間：5/3 18:00
演出地點：Legacy Taipei
售票網站：寬宏售票
齊豫
齊豫獨特的唱腔和出色的唱功，被譽為「天籟之音」，代表作包括〈橄欖樹〉、〈夢田〉，出道47年之際才迎來人生首次台灣的個人巡演，她以一句「人生七十才開始」優雅自勉不輕言退休。
演出時間：5/9 19:30
演出地點：台北流行音樂中心
售票網站：拓元售票
Tizzy Bac
樂團Tizzy Bac將帶來《說出我的名字》巡演的最終限定場，本次演出特別以Acoustic Live形式呈現，在歷經一輪巡演之後，這場「最終也是加碼」的限定演出，不只首度以整張專輯為概念發展，以ACOUSTIC演出形式回到更直接、純粹的聲音狀態，對Tizzy Bac而言是一場自我挑戰。
演出時間：5/9 20:00
演出地點：SUB LIVE
售票網站：拓元售票
EXO
韓團EXO暌違多年回歸，帶來全新世界巡迴演唱會《EXO PLANET #6 – EXhOrizon》，主辦方也預告，EXO 將用嶄新舞台魅力與經典曲目，呈現一場視覺與聽覺的雙重盛宴，也為了等待已久的粉絲們準備了誠意滿滿的 VIP 限量福利要與粉絲近距離互動。
演出時間：5/9 18:00、5/10 16:00
演出地點：台北小巨蛋
售票網站：拓元售票
2026年《真愛秀．藍寶石大歌廳》以「咱攏五吉」為主題，象徵第五屆的重要里程碑，並透過臺語諧音傳遞吉利、興旺的祝福寓意。主持人黃西田也預告，本屆將原汁原味重現歌廳秀經典演出公式，帶領觀眾回到最真實、最熱鬧的秀場年代。
演出時間：5/9-10 16:00
演出地點：高雄流行音樂中心海音館
售票網站：Ibon售票系統
頌樂
頌樂將舉辦《總有一顆屬於你的星球 LIVE》，作為2026年唯一一場個人台北演唱會，特別獻給一路支持她的台灣粉絲。此次演出不僅是歌曲的現場呈現，更是一場從音樂出發、延伸至情感共鳴的完整體驗。
演出時間：5/10 18:00
演出地點：TICC台北國際會議中心
售票網站：Ibon售票系統
孫燕姿
孫燕姿暌違12年重回台北開唱，並首度站上台北大巨蛋舞台，孫燕姿表示：「5月15、17日我將帶著《就在日落以後》巡演來到臺北大巨蛋，期待到時候和你們見面！」
演出時間：5/15 19:30、5/17 18:30
演出地點：台北大巨蛋
售票網站：KKTIX
榮獲第36屆金曲獎「最佳演唱組合獎」的動力火車，一連三天在台北小巨蛋舉辦《一路向前》世界巡迴演唱會 台北旗艦場。此次睽違3年再度回歸、挑戰連續三天開唱，兩人坦言心情既期待又緊張，笑說「會擔心」。
演出時間：5/15-5/16 19:30、5/17 18:00
演出地點：台北小巨蛋
售票網站：KKTIX
中島美嘉
日本歌姬中島美嘉2001年以日劇《新宿傷痕戀歌》及單曲〈STARS〉出道，代表作包括〈雪の華〉、〈曾經我也想過一了百了〉等歌曲，本次巡演以「腦內音樂劇」為核心概念，打造更貼近聲音本質、情緒層次更加細膩的現場演出形式，讓歌迷有機會在現場感受中島美嘉獨有的舞台魅力與音樂敘事。
演出時間：5/16 18:00、5/17 16:00
演出地點：台北流行音樂中心
售票網站：年代售票
告五人《Run, Run, Run! 黑夜狂奔》2026 Live Tour the World正式邁入倒數，這趟旅程一路狂奔24座城市、搶唱36場演出，氣勢席捲全球。告五人短短27天內橫跨美東、美西、巴黎到倫敦，接連狂奔4個時區，用意志力和美食克服時差，最終場將於5月16、17日回到Zepp New Taipei壓軸登場。
演出時間：5/16-/17 19:30
演出地點：Zepp New Taipei
售票網站：拓元售票
賴雅妍
橫跨影視歌三棲的實力派女星賴雅妍，重拾對歌唱的熱情，透過讚聲演唱會系列帶來「26的妍唱會」。談到演唱會的初衷，賴雅妍坦言：「大部分的人對我的記憶點都是演員，但我一開始進入演藝工作，其實是因為想當歌手。」
演出時間：5/22 19:30
演出地點：Legacy Taipei
售票網站：寬宏售票
盧廣仲
本次《傷心早餐店》巡演分為高雄與台北2地舉辦，高雄場將於5月23日與5月24日登上高雄流行音樂中心海音館。
演出時間：5/23 19:06、5/24 17:09
演出地點：高雄流行音樂中心海音館
售票網站：拓元售票
美秀集團
美秀集團成軍10年深受許多歌迷喜愛，將在家鄉嘉義的「大同技術學院舊校區」舉辦《AS= =+》十週年演唱會。每場預計吸引約滿場6千多名觀眾進場，2天合計逾萬人次，將是近年嘉義難得一見的樂團專場音樂盛會。
演出時間：5/23-24 18:30
演出地點：嘉義市大同技術學院
售票網站：拓元售票
WOODZ曹承衍
實力派歌手 WOODZ（曹承衍）以歌曲〈Drowning〉逆勢衝上各大榜單， 此次巡演結合首張正規專輯概念打造全新舞台編排，也讓歌迷期待 WOODZ 將如何升級現場演出體驗。
演出時間：5/23 19:30、5/24 18:00
演出地點：Zepp New Taipei
售票網站：拓元售票
韋禮安
韋禮安開啟全新的巡迴演唱會，觀眾可以期待這次演出的歌單及編曲，除了新歌，還特別收錄一些隱藏版遺珠曲目，透過有趣的改編或串連，帶給耳朵全新感受！」
演出時間：5/30 19:30、5/31 16:30
演出地點：台北小巨蛋
售票網站：Ibon售票系統
東海
Super Junior成員東海（DONGHAE）多年來以創作才華與穩定唱跳實力聞名，不僅參與多首團體及個人作品創作，也在舞台上展現細膩情感與爆發力兼具的表演魅力。本次巡演將於5月16、17日自首爾揭開序幕，終於帶著出道以來的首次個人SOLO巡迴演唱會登台。
演出時間：5/30 18:00、5/31 16:00
演出地點：新北工商展覽中心
售票網站：KKTIX
這次名單由韓流天王 G-Dragon（GD） 與天后泰妍（TAEYEON） 重磅領軍，集結人氣樂團 FTISLAND、DPR IAN 及 KiiiKiii 共 5 組頂尖大咖，消息一出隨即點燃全台樂迷熱情。
演出時間：5/30 19:30
演出地點：高雄國家體育場
售票網站：KKTIX