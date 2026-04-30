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中鋼今（30）日公布3月自結損益，合併營收286.22億元，合併稅前淨損3.94億元。中鋼表示，鋼鐵業已進入復甦週期，且第二季適逢傳統旺季，市場基本面穩健回升，國內外鋼市的上漲動能預期將持續走強。中鋼今年1至3月營收為791.62億元、營業損失6.2億元、累計合併稅前淨損為9.67億元。在鋼品銷量方面，3月鋼品銷售量為66.8萬公噸，今年前3月鋼品銷量共計約184萬公噸。3月稅前淨損為3.94億元、2月則是4.87億元。中鋼表示，3月份合併稅前淨損較2月份有所收斂，主因是鋼鐵業銷售數量及單價都提升，帶動營收增加。不過，營業成本與費用也同步增加，導致本月營業損失與上月差異不大，分別為2.97億元及2.49億元。另，受惠礦業投資獲配股利增加，因此業外收（支）有利。去年同期累積稅前淨利為11.18億元，而今年的淨損為9.67億元。中鋼表示，主要是受鋼鐵業銷售單價及單位毛利減少影響，讓營業收入及營業利益減少，在業外收（支）兩期無重大差異。展望市場前景，中鋼指出，美國製造業維持擴張，歐洲通膨放緩而融資環境轉鬆，帶動工業生產回穩。台灣方面，人工智慧發展需求強勁，加上傳統製造業外銷回暖，出口動能穩健向上。根據世界鋼鐵協會最新預測，今年全球鋼鐵需求將達17.241億公噸、年增0.3%，明年預計持續成長2.2%。中鋼分析，鋼鐵業已進入復甦週期，且第二季適逢傳統旺季，市場基本面穩健回升。此外，受煉鋼原物料及能源成本墊高影響，國際主流鋼廠近期連袂調漲報價，國內外鋼市的上漲動能預期將持續走強。