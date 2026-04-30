我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨中常會昨（29）日針對軍購條例召開黨團大會討論，據傳立法院長韓國瑜曾表態「8000億軍購」。國民黨副主席季麟連口出狂言稱，若立法院長韓國瑜涉及賣黨求榮，將建議「開除黨籍」。對此，資深媒體人吳子嘉認為，「賣黨求榮」的「求榮」，就是美國人谷立言給的光榮，而這件事還代表，民進黨被美國丟包了，因為美方同意軍購8000億，但是民進黨堅持1.25 兆。吳子嘉29日在《董事長開講》中指出，從美國在台協會（AIT）昨天上午 11:24發文感謝韓國瑜來看，季麟連痛批韓國瑜的原因，是因為谷立言是美國人，而美國人肯定了韓國瑜，所以季才會在下午國民黨中常會修理韓國瑜，韓國瑜「賣黨求榮」的「求榮」，就是谷立言給韓國瑜的光榮。同節目媒體人平秀琳指出，AIT在早上11點多的時候在臉書發文很妙，原以為AIT是韓國瑜被罵之後才發，結果是事情發生之前。吳子嘉認為，韓國瑜是因為谷立言的肯定才被罵，現在已經搞成了國民黨的親中派跟親美派之爭，韓國瑜現在被認定是親美派，平秀琳直言「民進黨要瘋了」。吳子嘉續指，更有意思的是，民進黨被賣掉了，因為美方同意軍購8000億，但是民進黨堅持1.25 兆，等於民進黨被美國丟包了，谷立言已經不跟民進黨一起玩1.25 兆了，谷立言跟韓國瑜玩8000億，他們的遊戲規則改變了。平秀琳問道，「所以老美已經拋棄賴清德了？他每天講軍購不打折怎麼辦？」吳子嘉則回，邱義仁講過要抱美國大腿，台獨派的人只要看到美國爸爸說什麼、有一點風吹草動，立刻就趴在地上投降。吳子嘉分析，從這邊得出另外一個結論，就是谷立言並不想跟1.25兆這條路線走下去，可以接受8000億、可以肯定韓國瑜，所以民進黨自己玩自己的。