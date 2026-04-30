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饗饗分八大餐區、供應200道菜色

▲饗饗的多樣化海鮮，被封為來此必吃菜色。（圖／記者蕭涵云攝）

我家牛排將開新分店「桃園平鎮店」 5月5日開幕

▲我家牛排將開設新分店「我家牛排桃園平鎮店」，將於5月5日開幕，圖為「我家牛排板橋遠科店」。（圖／記者葉盛耀攝）

「饗饗」微風信義店日前遭祝融之災，因此停業了半個月，饗賓集團公告，饗饗信義店確定將於明（1）日恢復營業，昨日晚間已開放網路訂位，即日起也開始接受電話訂位，業者也宣告將有新菜單，與來自西班牙、經營的台灣餐廳多年獲得《米其林指南》推薦的主廚合作設計新菜。饗賓餐旅集團旗下的「INPARADISE饗饗」全台僅有兩家分店，而位於台北市忠孝東路五段68號46樓「饗饗」微風信義店，本月13日中午餐廳內的鐵板區發生火警，火勢撲滅後現場無人員傷亡，4名員工、1位顧客因嗆傷送醫。也因為祝融之災讓饗饗信義店暫停營業，經過半個月的整修後，才公告將於5月1日恢復營業，即日起可網路與電話預約。饗饗標榜日式、中式與異國料理兼備，分有八大餐區，並秉持理念「一餐區、一名店」與「一角落、一景致」，兩家分店刻意開在高樓層，一店位在微風信義46樓，二店則在全新商辦大樓「宏匯i-Tower」39樓。餐廳亮點是一次供應近200道菜色，鮑魚粥、牛肉湯、煎干貝、羊排、草蝦以及松葉蟹等各式蟳蟹，是必吃菜色。此次饗饗也宣告將推出多道新菜色，攜手來自西班牙的Daniel Sanz Martin 主廚（JARANA 創辦人），其餐廳連續入選2022-2025《臺灣米其林指南》推薦，並獲西班牙官方「Restaurants from Spain」認證。主廚以西班牙風土為靈感，從經典料理出發，透過當代技法重新演繹，從Tapas小食到西班牙海鮮飯都有。另外，被網友稱為「被牛排耽誤的Buffet」的我家牛排，也宣告將開設新分店「我家牛排桃園平鎮店」，由犇峰餐飲集團加盟我家牛排打造桃園春日店、中和連城店、蘆竹南崁店、林口A9店、板橋遠科店之後，又將有新分店將於5月5日正式開幕，菜色除了牛排等排餐之外，同樣將提供熟食、炸物、沙拉、水果、甜點吃到飽。含排餐價格每人420元起，如果只想享用自助吧，每人僅需390元。