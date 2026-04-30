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日前捲入司法調查風波的太金國際有限公司，今（30）日召開記者會，公司代表律師陳建州與總經理沈吉勇親上火線，澄清整起事件是被詐騙集團利用的「三角詐欺」，且關鍵交易發生在沈吉勇個人其他事業，與太金本業無關。並強調太金營運一切正常，因連日風波已衝擊商譽與市場信心，影響消費者及合作廠商觀感，才召開記者會對外說明。太金票券疑似涉及不法金流，檢調單位專案小組4月9日持法院核發之搜索票，前往該公司高雄總公司等地執行搜索，總經理沈吉勇最終以60萬元交保，並限制出境、出海。太金公司指出，此時事件源於總經理沈吉勇經營的其他事業，曾與海外地區合法物流業者合作進行兩岸貿易，協助處理貨款結算流程。原本單純的商業交易，卻遭詐騙集團盯上，成為「三角詐欺」的操作跳板。律師陳建州說明，詐團疑先以不明手法詐騙被害人取得款項，再向供應商下單購貨，接著假扮買家，將詐得資金作為貨款交付，藉此順利取得商品。整體流程中，沈吉勇僅依既有交易模式協助結算，對資金來源並不知情。陳建州強調，相關交易過往已有多次紀錄，絕大多數均屬正常往來，這次遭質的款項僅占極小比例。對於外界質疑是否從中獲利，律師指出，該筆爭議交易並未替公司帶來任何報酬，「若明知有刑責風險卻還不賺錢，根本不合常理」，強調太金公司沒有動機涉案。太金表示，目前已全力配合司法調查，並提供交易紀錄、通訊內容等資料協助釐清案情，同時對未經查證的揣測與網路訊息深感遺憾，將依法捍衛公司清白。並強調，公司營運目前一切正常，並將持續以合法、透明原則經營，也盼司法還其公道。