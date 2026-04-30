中國自動駕駛計程車「蘿蔔快跑」近百輛汽車3月底在主要幹道、高架道路上集體癱瘓，造成多起塞車、追尾事故。外媒披露，北京已採取強硬監管措施，暫停核發新的無人計程車牌照。
今年3月31日，武漢有近百輛百度旗下的無人駕駛計程車「蘿蔔快跑」在行駛途中突然熄火，在主要幹道及高架道路上引發多起追尾、塞車事故。有乘客被困在高架上數小時。
綜合日經亞洲、路透社報導，事件初步調查結論指出，故障根本原因並非外部環境干擾，而是百度工程師在車輛行駛過程中，擅自下達指令要求車輛原地停下以收集數據。此案已被定調為「重大集體交通事件」，最終調查報告預計五月底前出爐。
報導指出，交通運輸部、工信部、公安部及國家網信辦等4個中央部門，本月初召集包括百度、小馬智行（Pony.ai）、文遠知行（WeRide）等8間自動駕駛公司及地方官員開會，要求業者全面自查，確保技術與管理無虞。
彭博新聞援引知情人士消息，中國政府已採取強硬監管措施，暫停核發新的無人計程車牌照。這項禁令意味著自動駕駛公司無法在現有車隊中增加新的無人計程車、啟動新的試點計畫，或將業務擴展至其他城市。
由於當地政府正對該起停駛事件展開調查，百度在武漢的無人計程車營運也已暫停。
小馬智行聲明，「小馬智行在北京、上海、廣州及深圳的無人計程車服務目前營運正常。我們在長沙與杭州的準備工作也正按計畫進行。」
文遠知行（WeRide）也發聲明回應，其在中國的無人汽車服務目前仍正常運營，「我們支持當局為確保整個產業達到最高安全標準所做的努力。」
一名自動駕駛企業高階主管分析，此次「武漢事件」短期內將打擊投資人與市場預期，但長遠來看，官方勢必會提高安全標準與市場準入門檻，有助於產業健康發展。
有分析人士說，美國Alphabet旗下的Waymo去年底也曾在舊金山也曾發生大規模停駛，但當時是因「外部大停電」，此次百度的事故則被認為是內部管理不善。
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綜合日經亞洲、路透社報導，事件初步調查結論指出，故障根本原因並非外部環境干擾，而是百度工程師在車輛行駛過程中，擅自下達指令要求車輛原地停下以收集數據。此案已被定調為「重大集體交通事件」，最終調查報告預計五月底前出爐。
報導指出，交通運輸部、工信部、公安部及國家網信辦等4個中央部門，本月初召集包括百度、小馬智行（Pony.ai）、文遠知行（WeRide）等8間自動駕駛公司及地方官員開會，要求業者全面自查，確保技術與管理無虞。
彭博新聞援引知情人士消息，中國政府已採取強硬監管措施，暫停核發新的無人計程車牌照。這項禁令意味著自動駕駛公司無法在現有車隊中增加新的無人計程車、啟動新的試點計畫，或將業務擴展至其他城市。
由於當地政府正對該起停駛事件展開調查，百度在武漢的無人計程車營運也已暫停。
小馬智行聲明，「小馬智行在北京、上海、廣州及深圳的無人計程車服務目前營運正常。我們在長沙與杭州的準備工作也正按計畫進行。」
文遠知行（WeRide）也發聲明回應，其在中國的無人汽車服務目前仍正常運營，「我們支持當局為確保整個產業達到最高安全標準所做的努力。」
一名自動駕駛企業高階主管分析，此次「武漢事件」短期內將打擊投資人與市場預期，但長遠來看，官方勢必會提高安全標準與市場準入門檻，有助於產業健康發展。
有分析人士說，美國Alphabet旗下的Waymo去年底也曾在舊金山也曾發生大規模停駛，但當時是因「外部大停電」，此次百度的事故則被認為是內部管理不善。