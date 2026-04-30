明（1）日就是勞動節連假第一天，由於去年 5 月《紀念日及節日實施條例》修正案通過，今年的5月1日勞動節正式改為全國放假。不過，今天卻有老師一早就收到家長傳訊抱怨，認為勞動節學校放假已經「造成困擾」，對話內容曝光後立刻引爆熱議。
5/1勞動節學生也放假！家長崩潰傳訊抱怨
今（30）日在社群平台 Threads 上，有位老師發文分享自己一早收到家長的訊息：「老師，明天是你們學校自己放假嗎？你可以請學校不要一直放假嗎？為什麼明天還要放假？我們這樣做生意，小孩沒人顧，會給我們很多困擾。」
看到家長理直氣壯的抱怨，讓這位老師忍不住在心裡無奈吶喊：「不可能 5/1 勞動節放假也是老師的錯吧！」
貼文曝光後，立刻引發大量網友關注，並紛紛力挺老師，「怎麼不把小孩帶去做生意？從小就要學習啊」、「之前都是遇到勞動節小孩沒來上學的，以為學校有跟著放假，全家睡過頭」、「看來家長是不知道從今年開始全放了，快告訴他這個好消息」、「學校不是托兒所，生小孩沒人顧是老師的錯嗎？」「老師也是勞工啊，為什麼不能放？而且不是啊，老師又沒有義務一定要五一的時候顧你小孩吧」。
勞動節變國定假日！9月還你教師節4天連假
除了上述案例，也有不少家長抱怨：「過去勞動節只有大人放假，現在小孩一起放，根本沒辦法好好放鬆，連假還要帶小孩」，但其實家長們可能忽略了這項修法帶來的一大福利。
事實上，去年立法院修訂《紀念日及節日實施條例》後，我國國定假日新增了「4+1 天」。其中的「+1 天」便是將勞動節改為全國放假，另外再新增小年夜、孔子誕辰紀念日（教師節）、台灣光復節以及行憲紀念日為國定假日。
以 9 月 28 日教師節為例，過去僅具紀念性質並不放假，但在修法後，教師節已成為正式的國定假日，學校、公務機關及民間企業皆可休假。這也讓今年 9 月份多出了一個中秋暨教師節 4 天連假，家長屆時也能多享受一天的假期。
雖然大人獨自放鬆的時光減少了，但換來的卻是全年多出好幾個連假。尤其是教師節這個專屬於老師們的日子，現在連一般勞工都能跟著放假，換個角度想，其實是一般勞工多賺到一天假！
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今（30）日在社群平台 Threads 上，有位老師發文分享自己一早收到家長的訊息：「老師，明天是你們學校自己放假嗎？你可以請學校不要一直放假嗎？為什麼明天還要放假？我們這樣做生意，小孩沒人顧，會給我們很多困擾。」
看到家長理直氣壯的抱怨，讓這位老師忍不住在心裡無奈吶喊：「不可能 5/1 勞動節放假也是老師的錯吧！」
貼文曝光後，立刻引發大量網友關注，並紛紛力挺老師，「怎麼不把小孩帶去做生意？從小就要學習啊」、「之前都是遇到勞動節小孩沒來上學的，以為學校有跟著放假，全家睡過頭」、「看來家長是不知道從今年開始全放了，快告訴他這個好消息」、「學校不是托兒所，生小孩沒人顧是老師的錯嗎？」「老師也是勞工啊，為什麼不能放？而且不是啊，老師又沒有義務一定要五一的時候顧你小孩吧」。
除了上述案例，也有不少家長抱怨：「過去勞動節只有大人放假，現在小孩一起放，根本沒辦法好好放鬆，連假還要帶小孩」，但其實家長們可能忽略了這項修法帶來的一大福利。
事實上，去年立法院修訂《紀念日及節日實施條例》後，我國國定假日新增了「4+1 天」。其中的「+1 天」便是將勞動節改為全國放假，另外再新增小年夜、孔子誕辰紀念日（教師節）、台灣光復節以及行憲紀念日為國定假日。
以 9 月 28 日教師節為例，過去僅具紀念性質並不放假，但在修法後，教師節已成為正式的國定假日，學校、公務機關及民間企業皆可休假。這也讓今年 9 月份多出了一個中秋暨教師節 4 天連假，家長屆時也能多享受一天的假期。
雖然大人獨自放鬆的時光減少了，但換來的卻是全年多出好幾個連假。尤其是教師節這個專屬於老師們的日子，現在連一般勞工都能跟著放假，換個角度想，其實是一般勞工多賺到一天假！