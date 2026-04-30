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▲懇親會設置裝備陳展，開放來賓近距離參觀體驗，深入了解部隊建軍成果與戰力發展。（圖／記者莊全成攝，2026.04.30）

▲懇親會開放裝備陳展，來賓近距離參觀各式武器裝備，深入了解部隊戰力。（圖／記者莊全成攝，2026.04.30）

▲官兵向來賓解說裝備性能與任務運用，展現專業素養與訓練成果。（圖／記者莊全成攝，2026.04.30）

陸軍聯合兵種第564旅於今（30）日舉辦72週年隊慶，由少將旅長黃耀霆主持，以「72週年隊慶暨在地深耕50週年」為主軸，在營區盛大舉行慶祝活動。典禮邀請歷任旅長、地方首長、仕紳及官兵眷屬蒞臨同慶，展現部隊傳承與軍民情誼。活動除回顧建軍歷程外，也同步舉行晉任授階、勳獎頒授及基地績優人員表揚，肯定官兵在戰訓本務與各項任務中的優異表現。適逢母親節前夕，現場特別表揚模範母親代表，感謝其長年支持國軍、守護家庭的無私奉獻，溫馨氛圍感動全場。慶祝活動內容多元豐富，包括空軍官校軍樂隊演奏、564旅舞龍舞獅表演及民間學校社團演出，並設置隊史沿革展示與武器裝備陳展，透過懇親交流讓來賓深入了解部隊發展與建軍成果，現場氣氛熱絡。據了解，564旅前身可追溯至民國43年於新竹湖口編成的裝甲第一師第三戰鬥指揮部，歷經多次整編與轉型，於115年正式更銜為陸軍聯合兵種第564旅。自民國65年進駐高雄阿蓮天山營區以來，與地方攜手走過50年，建立深厚情誼。旅長黃耀霆指出，未來將持續秉持裝甲兵「誠、愛、熱」精神，精進戰訓本務、強化整體戰力，在榮耀傳承中持續蛻變，成為守護國家安全、深受國人信賴的鋼鐵勁旅。