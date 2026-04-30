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▲楊昇達（左3）在《小姐不熙娣》又開母乳玩笑，直言：「月子中心所有的媽媽，母乳我一看她就噴出來」。（圖／YouTube@deegirlstalk）

▲楊昇達親上火線道歉，認了對自己言論感到懊悔。（圖／Threads@megaoyang）

藝人楊昇達與妻子若綺今年2月初迎來女兒「雪寶」誕生，不料他在社群分享陪伴妻子親餵母乳的過程時，竟寫下：「媽媽的奶不好找，希望妳不要急，爸爸當時也找了很久。」被部分網友認為言行有失分寸。楊昇達也在事後道歉。沒想到才過2個月，楊昇達在本月9日播出的《小姐不熙娣》中，竟又開母乳玩笑，直言：「月子中心所有的媽媽，母乳我一看她就噴出來。」再度引發砲轟，他也親自回應網友批評：「這個效果我覺得真的不怎樣，我自己看了也很懊悔。」楊昇達在9日播出的《小姐不熙娣》中，與阿本、阿珍珍、關關一起登上節目，楊昇達在自我介紹時，提到自己剛從月子中心出來，還直接脫口而出：「現在月子中心所有的媽媽，母乳我一看她就噴出來。」讓一旁小S嚇到表示他之前已因為母乳事件被罵翻，「你幹嘛還提這個母奶的事。」沒想到楊昇達竟回：「我又沒在怕，我愛母奶。」楊昇達這番言論也再度引發大量批評，「他要不要聽聽看自己在供三小，直接噁到所有媽媽欸」、「沒有人覺得好笑，只有滿滿的不尊重」、「很噁心真的，感覺主持人都在阻止了，還可以滔滔不絕講下去。」對此，楊昇達也親回網友批評：「實話跟你說！這個效果我覺得真的不怎樣，我自己看了也很懊悔，這次表現不好，是我下次前進的動力。你不要給我抓到一次就驕傲，江湖走跳總會三明治。」不過部分網友依然不買帳，認為他說懊悔後面還加冷笑話，絲毫感覺不到道歉的誠意。楊昇達日前分享陪伴妻子親餵母乳的過程，寫下：「媽媽的奶不好找，希望妳不要急，爸爸當時也找了很久。」被部分網友認為對產後媽媽不夠體貼，甚至有失分寸。他也於社群發出長文道歉，並上傳黑白色調照片表達反省。他神情嚴肅的雙手捧著裝有母乳的奶瓶，畫面配上「我尊重母乳」、「不嘻笑」、「滴滴接的很辛苦」等文字，語氣明顯收斂。他也在文中坦承，當時看到太太親餵時嬰兒不斷左右轉頭、上下尋找，自己竟「狹隘解讀成奶不好找」，才會以玩笑口吻發文，回頭看才意識到不妥。楊昇達也同步修正原本貼文內容，改以更溫柔的語氣對女兒喊話：「媽媽的奶遠在天邊近在眼前。」他進一步分享，若綺產後2天即迎來初乳，對此感到既感動又敬佩，形容那是辛苦累積的成果，並坦言自己「身在福中不知福」，盼能彌補先前言語帶來的冒犯感受。沒想到過了不久又因同件事惹上爭議，讓網友直呼他根本沒有反省。