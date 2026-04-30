台股今（30）日雖然下跌300多點，失守39000點大關，不過仍在高檔。但房市因為信用管制影響，還在冷靜期，台灣房屋集團統計2026年4月內部成交行情，和3月相較，各縣市漲跌互見，其中台北月增14.3%，台南6.9%，和去年同期相較，台南年增20%，桃園年增10.9%，六都+新竹縣市整體微幅月增1.9%，年增6.5%。台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐指出，央行理監事會略微放寬房市政策，讓整體交易量呈現微幅上漲的平盤整理。

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買股成全民運動　購屋族還在等放寬

張旭嵐分析，台股漲勢火熱，買股幾乎成為全民運動，受到信用管制等影響，熱錢幾乎流向股市，不過央行第一季理監事會議放寬對二屋族限制，提供多一成貸款，讓多半屋主解讀為利多訊號，市場反應也稍有起色；不過購屋族仍期待更寬鬆的條件，尤其是供給量大的中南部蛋白區，買賣雙方的價格認知差距較大，磨合時間仍長。其中台北、新竹等供給量相對稀少的都會，以及價格相對親民的桃園、台南，買賣雙方比較容易達成共識，因此4月整體交易量呈現微幅上揚的平盤整理。 

▲台灣房屋集團2026年4月交易量變化表。（圖／台灣房屋提供）
▲台灣房屋集團2026年4月交易量變化表。（圖／台灣房屋提供）
買房時機創7個月新低　股市獲利了結可望穩定房市

根據中央大學台灣經濟發展研究中心與台灣房屋集團合作調查的「購買房地產時機」本月指標為89.23點，較前月92.33點下跌0.27點，為近7個月以來新低點，分數依舊落於100點以下的悲觀區間。

張旭嵐指出，投資進入門檻低，短期報酬率也高，持續吸引大量資金買股，也影響到許多購屋者資金配置，但股票是理財投資方法之一，多數股民的終極目標仍是買房，並期待透過股市獲利後籌足頭期款，因此股市高點盤整，接下來也會陸續投資人將資金獲利了結，且第二季後房市可望更加穩定，買氣有機會逐步增溫。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
 
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張家瑋編輯記者

畢業於國立台東大學華語文學系，現任《NOWNEWS今日新聞》房產及家居生活記者，在新聞媒體界已有11年工作經驗，過去從事編輯工作居多，先前曾在《蘋果日報》擔任副刊編輯、《鏡週刊》紙本編輯、《鏡新聞》網路編輯，...