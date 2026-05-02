5月報稅季讓荷包大失血嗎？有民眾分享，自己在「台北惜物網」用不到1萬元的價格，就買到一輛二手警用機車，加上維修費、稅費、強制險等，也只要1萬7810元，對於動輒要數萬元的新車來說，相當划算。還有內行民眾表示，曾花8萬9000元就買到一輛二手汽車，CP值超高，不過他們也提醒，一定要算好維修成本，還要設置好「停損點」，別買超過預算的物品。
挑選二手機車5秘訣 選行政區小是關鍵
有內行網友在Threads分享，一個專門競標公家機關退役物品的平台「台北惜物網」，上面競標的商品從機車、汽車、腳踏車，到各種家電都有，他最近就在台北惜物網上標到了一輛退役的警用機車，車型是2016 KYMCO V2 150，是從新北市政府警察局新店分局退役的警用機車，里程數3萬4830公里，只花了9500元就標到。
原PO分享，除了競標費用之外，他還付了貨物稅、機車運送費、驗車費、行照及牌照費用、燃料稅等等，並對機車大整修，加上競標的9500元，整理好的二手機車只要1萬7810元，比起市場行情價約2萬6000元，省了近萬元，另外，車上還有一台價值約4000元的行車記錄器，可以說是相當划算。原PO也分享，二手公務車車況不一，挑選有5大秘訣：
1、看停放地點：儘量選擇停在「地下室」的車輛，塑膠和電系零件會比較健康。
2、觀察生鏽程度：仔細看照片中的避震器白鐵，及排氣管生鏽情況。
3、里程數越低越好：引擎磨損相對較少。
4、找行政區較小的車：行政區小代表執勤範圍也小，里程數會較少。
5、尋找隱藏配備：可以挑車上有附行車記錄器的車，現在一套全新的行車記錄器滿貴的。
原PO提醒，因為機車都是「撤銷無牌」，也無法發動的狀態，所以絕對不能騎上路，只能找人來運送，建議可選監理站附近、評價好的車行，這樣機車在修理的時候，也可以順便到監理站辦理手續。競標的時候也要設好停損點，不要一直追價，要把後續維修的費用也算進去。
8萬9買到汽車 BMW重機、雲梯車都能標
許多網友也分享自己在惜物網的競標心得，「大推，可以的話先到現場看貨比較好！物品介紹都會寫損壞，不堪使用哈哈哈」、「之前有看過幾次新北拍賣BMW重機，流過幾次口水，但真的太遠」、「在那邊買過二手捷安特腳踏車，狀態很好，一台才500」、「我買了一堆投影機超讚的」。
甚至還有其他人看過雲梯車參與競標，「以前看過松山機場賣機場用的消防車，新北市消防局去年還賣70公尺的雲梯車（新北市最大台），不知道得標下來的要用來幹嘛」，還有人表示，自己曾幫伯父競標一輛車，「預算10萬我用8萬9標到，記得好像傳動系統有某個東西壞掉導致沒辦法開，然後因為車在高雄，伯父帶工具搭高鐵下去把車修好開回桃園，超扯」。
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有內行網友在Threads分享，一個專門競標公家機關退役物品的平台「台北惜物網」，上面競標的商品從機車、汽車、腳踏車，到各種家電都有，他最近就在台北惜物網上標到了一輛退役的警用機車，車型是2016 KYMCO V2 150，是從新北市政府警察局新店分局退役的警用機車，里程數3萬4830公里，只花了9500元就標到。
1、看停放地點：儘量選擇停在「地下室」的車輛，塑膠和電系零件會比較健康。
2、觀察生鏽程度：仔細看照片中的避震器白鐵，及排氣管生鏽情況。
3、里程數越低越好：引擎磨損相對較少。
4、找行政區較小的車：行政區小代表執勤範圍也小，里程數會較少。
5、尋找隱藏配備：可以挑車上有附行車記錄器的車，現在一套全新的行車記錄器滿貴的。
原PO提醒，因為機車都是「撤銷無牌」，也無法發動的狀態，所以絕對不能騎上路，只能找人來運送，建議可選監理站附近、評價好的車行，這樣機車在修理的時候，也可以順便到監理站辦理手續。競標的時候也要設好停損點，不要一直追價，要把後續維修的費用也算進去。
8萬9買到汽車 BMW重機、雲梯車都能標
許多網友也分享自己在惜物網的競標心得，「大推，可以的話先到現場看貨比較好！物品介紹都會寫損壞，不堪使用哈哈哈」、「之前有看過幾次新北拍賣BMW重機，流過幾次口水，但真的太遠」、「在那邊買過二手捷安特腳踏車，狀態很好，一台才500」、「我買了一堆投影機超讚的」。
甚至還有其他人看過雲梯車參與競標，「以前看過松山機場賣機場用的消防車，新北市消防局去年還賣70公尺的雲梯車（新北市最大台），不知道得標下來的要用來幹嘛」，還有人表示，自己曾幫伯父競標一輛車，「預算10萬我用8萬9標到，記得好像傳動系統有某個東西壞掉導致沒辦法開，然後因為車在高雄，伯父帶工具搭高鐵下去把車修好開回桃園，超扯」。