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柬埔寨、緬甸等地的詐騙園區惡名昭彰，即便遭到清剿也總能另起爐灶，最新有中國媒體披露，緬甸妙瓦底水溝谷地區又出現一處新的詐騙園區，腹地廣大，目前當地涉嫌從事電詐的人員至少達1500人。根據《紅星新聞》報導，這處位於水溝谷亞太城5號地的雍景台園區，臨水而建，坐落在兩山之間，裡面擁有超過20棟大樓，還有水上世界、羽毛球場、人造沙灘、星空營地、卡丁車場等娛樂設施，主打「高端」與「奢華」，而整座園區正是由電詐頭目佘智江旗下的亞太集團開發打造，成為收留各地流竄詐騙團伙的最新根據地。據知情人士透露，目前雍景台園區內涉電詐人員超過1500人，雖然外表看似奢華富麗，但其實內部依舊是高牆鐵窗，為了防止人員逃跑戒備森嚴，與之前的電詐園區沒有兩樣。曾被中國公安列為十大逃犯之一的詐騙頭目佘智江雖已在去年11月從泰國引渡回中國，但其創辦的亞太集團依舊在運作，改交由31歲的何英雄（音譯）管理，何英雄否認自己與詐騙犯罪有關聯，自稱只是房地產開發商，僅負責開發建案。