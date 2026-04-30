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總統賴清德今（30）日出席「台電80周年慶祝大會」時表示，他以台電女婿的身份來跟大家表達感謝，在看到台電熱舞演出後，感想是「只要跳舞，不要跳電」；由於台電寶寶、統一獅總教練林岳平也在現場，賴清德也笑稱，「餅總，你來到台電，得到力量，統一獅應該沒有理由不拿冠軍了吧！」賴清德致詞時表示，台電公司成立80周年，是一個溫暖的大家庭，他今天也是以「台電女婿」的身分前來表達感謝。他說，台電員工有3萬多人，平均年齡才42歲，稍早台電舞團的精彩演出，更充分展現出台電生生不息的生命力，象徵「跳舞、不跳電」的目標。賴清德指出，這80年來，台電的工作不只是供電，更是造福家庭、支撐產業、穩定社會，從戰後重建到經濟起飛，從台灣加工出口，再到半導體走到全球，台電人始終在背後穩穩地撐住台灣的發展。賴清德說，台電人的辛苦與付出，社會有目共睹，每當颱風來襲，台電都全力戒備和搶修以確保穩定供電，像是去年的丹娜絲颱風造成3,499支電線桿倒塌，是史上最嚴重的紀錄，更是人力、物力前所未見的挑戰，當時台電動員全國各區處超過9成搶修人員、超過2千人集中在臺南、嘉義，於最短時間恢復民生用電，甚至還有同仁因此不幸犧牲寶貴生命，這些都可以看得出來台電的使命感與犧牲奉獻的精神，令人欽佩。賴清德談到，今年春節9天連假，每天仍有超過4千名台電人堅守崗位，並利用全年用電最低的春節時刻，出動6百人電力團隊投入機組大修任務，這就是台電全年無休全力為民服務的精神，未來，隨著AI、半導體及各類先進科技的快速發展，台灣對電力的需求將持續快速成長。賴清德接續說，接下來要更加積極落實三項工作，第一，推動「第二次能源轉型」，能源安全就是國家安全、電力即國力。他說，政府將繼續推動二次能源轉型，發展多元綠能、深度節能及智慧儲能，除確保能源供應的穩定與韌性，同時穩健邁向淨零轉型目標，讓電力能夠穩定支撐科技發展，產業能夠接軌國際，國家發展更繁榮。第二，強化電網韌性。賴清德提到，前年8月他在「國家氣候變遷對策委員會」上，要求台電原訂10年的「強化電網韌性計畫」提早4年完成，盼能在2028年優先完成關鍵區域以及與民生相關關鍵工程，感謝台電努力朝目標邁進，持續精進電網韌性，並在改善配電系統上展現具體成果，全國配電停電事故已經從2012年的高峰2萬1,019件，降到去年的6,191件，減少7成。賴清德進一步指出，配電網路結構複雜，全國1萬多條饋線已在去年完成自動化建置，因此在事故發生時系統可主動偵測並隔離故障區間，讓整體復電的效率大幅提升。未來，因應極端氣候挑戰，更要繼續加強防災韌性、建構智慧型電網、擴大電線電纜地下化工程，持續提升供電可靠性。第三，精進台電的專業與照顧。賴清德說，台電的專業與使命感是臺灣最重要的資產，要讓台電能在人力、訓練與工作環境上持續精進，讓員工工作更安全，同時民眾也能獲得更好的服務。賴清德表示，80年不僅是台電的里程碑，更是台灣的里程碑，期盼所有台電同仁與政府一起努力，讓台電精神、技術、使命感繼續傳承，共同點亮臺灣，用「一度電點亮無限」。