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立法院長韓國瑜日前傳出傾向支持「8000億元」版本的軍購案，引來黨內不滿，國民黨副主席季麟連29日在中常會上嗆聲，若「賣黨求榮」傳聞屬實，建議將韓國瑜「開除黨籍」，引爆黨內茶壺風波；孰料隔日季麟連態度卻急轉彎，稱「院長必不負國人期待」，讓外界霧裡看花。對此，「熊大律師」陳君瑋狠酸，別只是找個副主席出來喊爽的，騙騙美國AIT。陳君瑋表示，國民黨茶壺內的風暴，紅統派黨主席鄭麗文，加上副主席季麟連，2人開幹中華民國派的趙少康及韓國瑜，就來看看國民黨在鄭麗文的屍速列車之下，最後會衝去哪裡？陳君瑋更狠酸，國民黨副主席的角色「很忙」，前馬英九基金會執行長蕭旭岑，才捲入「財政紀律」爭議；另外，前秘書長李乾龍先前則陷入「被裝靈異追蹤器」風波；如今季麟連要自己黨的立法院長下台。陳君瑋續指，結果季麟連一天之內180度大轉變，態度放軟改口稱「院長必不負國人期待」。對於軍購的態度，鄭麗文到底支持嗎？韓國瑜支持嗎？不要到時候韓國瑜跟鄭麗文一樣，只是找個副主席出來喊爽的，騙騙美國AIT！