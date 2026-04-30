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▲2026 真愛秀．藍寶石大歌廳 周邊活動場域配置圖。（圖／高流提供）

今年迎來五週年的《真愛秀．藍寶石大歌廳》演唱會即將於5月9、10日登場。高流加碼將演唱會打造成「藍寶石大型園遊會」，不僅串聯高流園區進駐店家、更攜手合作高雄在地六大百貨商場與五星旅宿，橫跨娛樂、餐飲、購物與親子體驗等超過50間品牌，跨界祭出全方位演唱會票根優惠。民眾憑「藍寶石演唱會」門票至指定地點可享餐飲招待、現金折扣與購物優惠等多重好康。第五屆《真愛秀．藍寶石大歌廳》本屆兩日演出皆提前至下午4點開演，復古特色市集則於下午2點熱鬧開市，集結狀元糕、糖葫蘆、香蕉冰、大腸包小腸等古早味美食，營造濃厚懷舊氛圍。此外，為全面升級觀演體驗，高流攜手尤卡髮型集團與杉之秀SPA連鎖芳療護理，於演出當日下午1點起開放海音館與音浪塔1樓大廳，提供購買有價門票民眾，可憑票免費兌換現場髮型吹整、按摩舒壓及歡唱KTV體驗。除演出當日憑票多元體驗，藍寶石演唱會票根在高流園區更享後續優惠，包含高流購物地標FOCUS 13珊瑚廣場、高流園區內共有16家品牌響應。此外，票根優惠規模走入城市場景，高流亦攜手SKM Park Outlets 高雄草衙、岡山樂購百貨、高雄大立、夢時代購物中心、漢神百貨、漢神巨蛋購物廣場等六大人氣百貨，以及頂奢旅宿品牌THE AMNIS然一酒店、國際五星連鎖品牌高雄洲際酒店，整合逾40家餐飲美食、時尚購物、親子娛樂品牌，憑藍寶石演唱會票根皆可享滿額贈禮、免費兌換及商品折扣等特別優惠。免費加入高流會員再享好康。5月9、10日演出兩日的下午1點起，於海音館1樓大廳設有會員專屬的「藍寶石樂活福利站」，完成現場互動即可隨機獲得魚饌食、Nuts & Co.堅果之間與囍感生活提供的精美禮贈品。高流會員憑有價門票體驗現場按摩與妝髮服務，並參與打卡任務，還能加碼獲得由囍感生活提供的金棗純精油或護手霜；亦可使用會員點數3點免費兌換杉之秀B.C.淨潤精油面膜乙片。高流提醒，以上優惠多為限量，各項優惠內容、兌換方式與適用條件等細則，依高流官方社群平台及合作品牌線上線下公告為準。