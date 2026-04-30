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▲林世玲（右）跟李政宰是2015年的元旦情侶，2人最近約會再被拍到，女方的千億身價再受到關注。（圖／AP美聯社）

李政宰、林世玲零偽裝約會 影帝×財閥千金情侶檔再掀討論

林世玲介紹 身價千億、還是三星電子會長李在鎔前妻

▲李政宰跟林世玲29日一起現身韓智熙的演奏會。（圖／翻攝nate）

南韓影帝李政宰與大象集團副會長林世玲交往11年，昨天一同現身韓智熙演奏會再度成為話題，有網友直擊2人約會並拍下照片，形容「遠遠就能感覺到氣場」，讓這對頂級明星與財閥三代的情侶同框畫面再度引爆討論，也令林世玲的豪門背景、千億身價與過往和三星電子會長李在鎔的婚姻史再次被翻出關注。網友公開分享李政宰跟林世玲的約會照，2人零遮掩，口罩帽子都沒有戴，自然入場坐下欣賞韓智熙的演出，對於周圍目光也沒有特別在意，「真的超有氣場的一對，遠遠看就很有存在感。」發文網友還分享與李政宰的合照，提到他完全沒有不耐煩，即使只是短短一瞬間，仍親切幫忙拍照，讓人感受到影帝鏡頭外的親民一面。李政宰跟林世玲自2015年公開戀情，是當年的「元旦情侶」，穩定交往邁入第11年，這段「影帝×財閥千金」的組合，一直都是韓國演藝圈與商界最具代表性的情侶之一。隨著這次公開同框，外界再次討論林世玲本身，她不只是演員女友，更是背景與財力都極具份量的財閥第三代。林世玲出身南韓頂級財閥世家，是大象集團名譽會長林昌旭長女，家族橫跨食品產業與錦湖輪胎體系，從小就是典型的豪門千金。她目前持有大象控股20.41%股份，是集團第二大股東，光是股權價值就已經是天文數字等級，在商界擁有實質影響力。她的人生轉折也備受關注，21歲時在雙方家族安排下與三星電子會長李在鎔結婚，婚後中斷學業隨夫赴美生活，她也從紐約大學心理系畢業，之後育有一子一女。這段婚姻維持11年後在2009年結束，外界盛傳她在財產分割中拿到高達1000億韓元（約台幣24億元）的贍養費，雖然細節從未公開，但金額規模至今仍是話題。離婚後，林世玲回歸自家企業體系，進入大象集團餐飲事業擔任管理職，也以個人名義在清潭洞經營法式餐廳，甚至拿下米其林評價，從豪門媳婦轉為實際經營者，逐步建立自己的商業版圖。私下生活同樣帶著財閥風格，她日常以Range Rover代步、也會親自開保時捷911，搭配動輒上千萬韓元的馬仕包包與服飾，但同時又被形容個性親切，與員工互動自然，反差形象也成為外界關注的一部分。