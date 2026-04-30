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鋒面遠離 勞動節連假多雲到晴

▲勞動節連假各地多雲到晴，僅花東有零星短暫陣雨，下周將再有鋒面襲台。（圖／中央氣象署）

下波鋒面周日接近 全台都有雨

▲勞動節氣溫顯著回升，下周鋒面、東北季風影響，全台氣溫再下滑。（圖／中央氣象署）

中央氣象署指出，今（30）日受鋒面影響，全台降雨機率明顯提升，入夜後雨勢逐漸趨緩，明天開始的勞動節連假（5月1日至5月3日），全台各地多雲到晴、氣溫回升，，下周一、下周二（5月4日至5月5日）恐出現劇烈天氣。氣象署預報員張承傳表示，，各地以多雲到晴為主，只有東半部迎風面可能出現局部短暫降雨，午後山區有些零星陣雨。張承傳說明，周，預計要到下周三（5月6日）鋒面遠離、東北季風減弱後，降雨才會逐漸趨緩，天氣恢復穩定。溫度變化方面，張承傳提及，。但下周一、下周二東北季風隨著鋒面南下，氣溫再度下滑，其中北部及宜蘭降溫幅度可達6至7度，提醒民眾留意氣溫劇烈變化。