中央氣象署指出，今（30）日受鋒面影響，全台降雨機率明顯提升，入夜後雨勢逐漸趨緩，明天開始的勞動節連假（5月1日至5月3日），全台各地多雲到晴、氣溫回升，但周日晚間起另一波鋒面接近，加上東北季風增強，天氣再度轉趨不穩，下周一、下周二（5月4日至5月5日）恐出現劇烈天氣。
鋒面遠離 勞動節連假多雲到晴
氣象署預報員張承傳表示，明天隨著鋒面遠離、高壓出海，全台天氣轉為穩定，氣溫也隨之回升，穩定天氣預估可維持至周日白天，各地以多雲到晴為主，只有東半部迎風面可能出現局部短暫降雨，午後山區有些零星陣雨。
下波鋒面周日接近 全台都有雨
張承傳說明，周日晚上會有新一波鋒面接近台灣，下周一、下周二，台灣西半部降雨明顯，可能伴隨「雷擊、強陣風、短時強降雨」等劇烈天氣，預計要到下周三（5月6日）鋒面遠離、東北季風減弱後，降雨才會逐漸趨緩，天氣恢復穩定。
溫度變化方面，張承傳提及，勞動節連假3天各地氣溫顯著回升，北部及宜蘭白天高溫可上升約8至9度，白天高溫突破30度。但下周一、下周二東北季風隨著鋒面南下，氣溫再度下滑，其中北部及宜蘭降溫幅度可達6至7度，提醒民眾留意氣溫劇烈變化。
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氣象署預報員張承傳表示，明天隨著鋒面遠離、高壓出海，全台天氣轉為穩定，氣溫也隨之回升，穩定天氣預估可維持至周日白天，各地以多雲到晴為主，只有東半部迎風面可能出現局部短暫降雨，午後山區有些零星陣雨。
張承傳說明，周日晚上會有新一波鋒面接近台灣，下周一、下周二，台灣西半部降雨明顯，可能伴隨「雷擊、強陣風、短時強降雨」等劇烈天氣，預計要到下周三（5月6日）鋒面遠離、東北季風減弱後，降雨才會逐漸趨緩，天氣恢復穩定。
溫度變化方面，張承傳提及，勞動節連假3天各地氣溫顯著回升，北部及宜蘭白天高溫可上升約8至9度，白天高溫突破30度。但下周一、下周二東北季風隨著鋒面南下，氣溫再度下滑，其中北部及宜蘭降溫幅度可達6至7度，提醒民眾留意氣溫劇烈變化。