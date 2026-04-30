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▲泰森呼籲波特王還錢。（圖／泰森Youtube）

網紅波特王（陳加晉）與前東家「聚暘新媒體」官司纏鬥4年，近日迎來戲劇性大反轉！臺灣高等法院高雄分院民事判決判定，波特王因長期扣留頻道分潤，債權抵銷後反倒欠下前東家約284萬元。沈默多年的前東家代表「泰森」也打破沈默，釋出最新影片控訴，逐一列舉波特王「假人設」的種種操作，痛批他小到抽獎自肥、大到過河拆橋，完全是「不忠不孝不仁不義」的極端展現。泰森在影片中狠酸，波特王過去拍片自稱是「卑微員工」，甚至刻意營造只能騎破舊機車、住舊屋的形象來博取同情，試圖讓網友相信其被老闆剝削的假象。但實情是，他在公司栽培下早已賺進幾千萬、存款破八位數，甚至在高雄購入兩棟房產並隨時能結清房貸，卻暗槓公司近400萬分潤不還，這種「裝窮製造對立帶風向」的操作令人不齒。影片中更揭發波特王多項「敗人品」的黑歷史。首先是運氣抽獎的「蘋果電腦抽獎案」，泰森直指波特王當時受廠商贊助抽獎，竟然「內定」抽給自己人與親友，甚至還冒用阿嬤的名義領取獎品。此外，他當初因「撩妹」走紅，甚至被捧為「最硬膝蓋」的民族英雄，泰森卻爆料他當時因擔心大陸市場一度抗拒與蔡英文總統合作，出事後卻立刻收割光環，將團隊的努力據為己有，宣稱「一切靠自己」，抹殺所有幕後功臣的付出。泰森還原整起糾紛的導火線，直指波特王前女友「荒姨」。泰森透露，荒姨進公司後隱瞞同居男友，甚至多次肢體騷擾泰森未果，才轉向追求波特王。兩人聯手後，荒姨在公司內塞弄是非，甚至惡意栽贓同事家暴以求開除對方。而荒姨因偷竊公司資源被法院認證判賠10萬元後，波特王的人品再次顯現，被爆料在得知女友敗訴後一個月內便火速分手、徹底切割，泰森感嘆：「這種背叛栽培他的人、見大勢已去就拋棄愛人的性格，才是真實的他」。「把這次事件當成人性故事看就好，希望能給大家一個借鏡」、「這世上不是所有人都值得真心付出」。泰森表示，這四年來全家被波特王帶動的輿論風向咒罵，自己的母親更因此患上重度憂鬱症。泰森在影片末段奉勸大眾「千萬不要扶貧」，波特王從領4萬保底的素人，到如今反咬恩師、暗槓分潤，甚至在老闆家狗狗過世時趁火打劫進行錄音蒐證，所有的操作都為了一個「錢」字。目前法律已還給聚暘一個公道，也讓這位曾經的百萬網紅誠信與人品面臨前所未有的檢驗。