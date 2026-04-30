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▲金城武鄰居爆料，男神天母家的房間裡都是正版電玩，自己還常常拿走他的遊戲片。（圖／路透社）

巨星金城武雖然是日本國籍，但是出生於台灣，他一向作風低調，近年鮮少公開露面，自2017年拍攝完電影《風林火山》後，外界幾乎沒有他的最新消息。近日，一名自稱曾與金城武住在天母的網友發文分享童年往事，意外曝光金城武小時候熱愛電玩、家中堆滿最新推出的正版遊戲，讓男神的私下面貌引發網友熱烈討論。這名網友在社群平台表示，自己國小時期住在天母，母親與金城武的母親交情不錯，因此兩家人經常往來，他也時常到金城武家中作客。回憶當時，網友透露金城武從小就非常喜歡打電動，房間裡總是擺滿最新推出的正版遊戲與遊戲主機，收藏相當驚人。網友笑說，自己年紀小不懂事，常常把金城武家的遊戲帶回家，因為對方母親曾說喜歡的話可以帶走，當時自己信以為真，如今回想起來覺得相當有趣，也讓不少網友笑稱「玩那麼久也該還了」。他也提到，升上國中後便搬離天母，之後與金城武再也沒有見過面。後來得知金城武為了買摩托車，選擇接拍廣告，也因此踏入演藝圈。當時自己還會守在電視機前，努力尋找金城武出演的廣告，而金城武母親也曾帶著大量錄音帶與鄰居分享喜悅。事實上，金城武熱愛電玩在圈內早已不是秘密。過去好友與香港知名導演陳可辛都曾透露，金城武只要沒有工作，就能整天沉浸在遊戲世界，直到晚上睡覺時間才願意停下來休息。貼文曝光後，立刻掀起網友熱議，不少人驚呼原來男神私下如此親民，也有人笑說：「童年就能去金城武家玩，太令人羨慕了。」