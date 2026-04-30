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▲清潔萬事屋屋主劉品言當媽後坦言：每位媽媽都需必備一台洗地機來處理寶寶吐奶或即時髒污 ！（圖／石頭科技提供）

▲清潔萬事屋屋主劉品言現場分享最新旗艦掃拖機Saros 20 Sonic與洗地機F25 RT Gen 2使用心得。（圖／石頭科技提供）

▲清潔萬事屋屋主劉品言於現場體驗簡易花藝小卡，非常期待有一天能收到TT的小卡！（圖／石頭科技提供）

▲劉品言於「清潔萬事屋」皇家馬德里主題牆，邀請大家用科技打造美好生活新體驗！（圖／石頭科技提供）

產後復出後迎來人生全新節奏，劉品言就坦言生活幾乎隨時在崩潰邊緣。今日現身全球智慧清潔領到品牌Roborock石頭科技「清潔萬事屋」快閃店，一開口就苦笑：「真的很常切換不過來。」從演員、製作人到新手媽媽，多重身份壓身，讓她的日常幾乎沒有喘息空間。談及產後最有感的變化，劉品言直言「每天都在切換模式」，常常前一秒還在工作，下一秒寶寶就哭了，節奏瞬間被打亂。她透露，近期新戲開拍，在家背台詞時也常被打斷，「有時候才剛進入情緒，小孩就開始哭，只能全部重來。」這樣的狀態讓她一開始相當不習慣，「以前演媽媽的時候，真的以為自己懂，但實際當媽之後才發現，完全不是那回事。」她苦笑補一句：「媽媽真的太偉大了。」在多重身份夾擊下，劉品言坦言，真正讓人崩潰的是不斷消耗時間的家務瑣事。她提到「像吐奶滲進地板縫、寵物毛才清完又掉，一整天都在處理這些事，小事累積起來，一天就這樣被吃掉了。」談到新手爸媽的生活分工，她也笑說，「最近因為拍戲行程滿檔，待在家的時間變少，沒辦法一直陪在家人身邊。不過先生是神隊友，會多協助處理一些家務。」她更大力稱讚另一位「神隊友」石頭科技，直言「有時候交給石頭處理，效果比老公還好」，讓現場瞬間笑聲一片。她笑說這就是自己的生活平衡術，與其什麼都自己來，不如把家務交給神隊友分擔，才能把時間留給更重要的事情。隨家庭成員增加，劉品言對居家環境的要求也明顯升級。她直言，因為家裡有連TT，自己對地板是否真的乾淨、衛生的標準變得更高。「以前可能覺得看起來乾淨就好，但現在會很在意細節，像吐奶卡進縫隙，或是毛髮沒有即時清掉，其實都會讓人很不安心。」她也分享，近期使用的石頭科技旗艦掃拖機器人Saros 20 Sonic，確實讓清潔變得輕鬆不少。她笑說，自己和先生其實很常在家下廚，「但煮完那一刻，地板真的會有點慘。」再加上寵物狗波波會掉毛，有時候忙完一圈回頭看，會忍不住想：「剛剛到底發生什麼事？」提到生活中最怕的狀況，她直言「像醬油滴到地上、寶寶牛奶打翻，如果沒有馬上清，很容易卡進地板縫隙，之後更難處理。」她也分享，這時候可以立即用洗地機F25 RT Gen 2進行液態髒污清潔，解除髒污警報。而在日常清潔維護上Saros 20 Sonic旗艦掃拖機器人的震動拖布，可以把卡住的髒污帶起來，達到深層清潔的效果，不只是表面擦過；像家中門檻或高低差，也不用特別處理，機器就能自動跨越，把那些原本容易忽略的角落一起清乾淨；除此之外，F25 RT Gen 2與Saros 20 Sonic更獲得TÜV南德母嬰級潔淨認證，地面除菌率高達99.99%，讓打掃不只輕鬆，更安心！面對現代家庭對效率與品質的雙重需求，Roborock石頭科技在勞動節假期於信義街頭打造「清潔萬事屋」主題快閃店，將智慧清潔科技融入真實生活場景，將「把家務事交給科技」的概念具體化，協助使用者更有效率地完成日常清潔，並將更多時間留給生活中更重要的時刻。現場亦設置石頭科技全球合作夥伴皇家馬德里主題打卡牆，展現品牌與國際頂級運動團隊的合作連結，進一步傳遞其高效與追求極致表現的品牌精神。迎接母親節，現場除了產品展示及體驗外，更有康乃馨花藝手作、拍照打卡等互動活動，讓消費者沉浸式感受「乾淨」與「美好生活」的融合。石頭科技也在母親節檔期於各大通路推出期間限定優惠，包含線上指定通路平台幣回饋、線下精選機種搭配百貨滿千送百，再加碼不分通路限定滿額好禮，讓消費者在親身體驗智慧清潔科技後，也能把這份輕鬆生活帶回家。劉品言也笑說，其實很多生活上的小麻煩，只要換個方式就能輕鬆解決，更邀請大家到現場親自體驗，感受智慧清潔帶來的便利，解鎖更適合自己的從容日常！日期：4/30-5/3時間：4/30（17：00-21：30）5/1-5/3（11：00-21：30）地點：信義威秀徒步區（臺北市信義區松壽路20號）除新機展示，現場更有許多好康活動：凡追蹤品牌官方帳號或現場完成體驗與挑戰、並打卡，就可獲得刮刮卡乙張，多種好禮等你帶來拿，最大獎更有機會把旗艦掃拖機器人Saros 20 Sonic帶回家！