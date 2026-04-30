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5月即將到來，天氣逐漸轉熱，也進入到台電夏季用電需求最旺盛的時間。台電董事長曾文生今（30）日表示，台電預估今年尖峰負載達4,294萬瓩，夜尖峰負載3,853萬瓩，可能突破歷史新高。但台電今年也準備台中、興達4部新燃氣機組上線，預估夜尖峰備轉可達7%以上。據台電預估，今年尖峰負載達4,294萬瓩，夜尖峰負載3,853萬瓩，已規劃新增再生能源及超過500萬瓩新機組陸續上線；在機組正常情況下，日尖峰備轉容量率可維持10%以上、夜尖峰備轉可達7%以上。曾文生表示，興達3號機已經完成點火，開始要進行一些併聯測試工作；台中2號機也預計今天下午會點火，因此今年會增加4部大型機組，陸陸續續併聯發電，所以今年的供電情勢，對台電來講是相對穩定的狀況。至於日尖峰備轉容量因為有光電，不會是太大的問題，日尖峰其實備轉容量率都很高，都幾乎都超過10%；因此都會聚焦在夜尖峰如何因應。另外，他受訪也指出，台電已提出核三廠再運轉計畫，同步進行自我安檢，核安會已經受理實質審查，日前在屏東召開首場說明會，核三原廠相關檢測工作初步會在5月開始，目標於今年底完成第一步檢測與總體狀況掌握，進度部分是「如期進行」。