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▲台南市長黃偉哲致贈臺南劍獅予澳洲代表馮國斌。（圖／南市府提供）

▲澳洲代表馮國斌致贈澳洲紅酒予台南市長黃偉哲。（圖／南市府提供）

澳洲駐台代表馮國斌(Robert Fergusson)於今(30)日率經濟暨政策處專員蕾英諾(Ingrid Lennon)、陳怡安一同拜會臺南市長黃偉哲，雙方就未來交流合作方向進行意見交換。黃偉哲首先感謝澳洲長期以來對台海穩定的支持，澳洲與臺灣同為理念相近的民主國家，長期維持良好夥伴關係，雙方在多項領域皆有穩定合作基礎。馮國賓則希望未來澳洲與臺南在固有的能源、農產、教育上能持續合作。馮國斌於2023年底抵任，此為首次正式拜會南市府，雙方這次會晤針對未來可能合作方向進行意見交換，盼持續推動雙邊關係穩健發展，為城市國際連結注入更多動能。南市府新聞處、教育局、農業局、文化局、經發局均派員陪同，雙方就未來交流合作方向進行意見交換。黃偉哲表示，臺南作為臺灣的第一個城市，除了是歷史文化重鎮及重要科技產業城市，近年更積極推動臺南農特產品行銷國際市場，並致力推展綠色能源與AI產業鏈，期盼未來與澳洲在既有基礎上持續深化合作關係。黃偉哲也提及，去年首次有機會拜訪澳洲，對美麗的環境與宜人的氣候感到驚艷! 而臺南是臺灣的文化古都，希望除了可以和澳洲在文化上的交流之外，臺南也是臺灣的農業大城，台澳兩地的季節不同，可以透過相互交流品嘗到彼此當季的農特產品。另外，在科技方面，南科有臺灣重要的半導體產業鏈，未來也希望在產業上能與澳洲有更多的合作與交流。馮國斌則表示，到任後已多次與家人一同來到臺南旅遊，非常喜歡臺南這個城市。澳台是重要的能源夥伴關係，尤其，澳洲與臺南同樣重視太陽能發電，相信未來可以有許多在能源上的合作機會。此外，前(2024)年由南科率領的最大訪團前往澳洲參加生物科技展，澳洲也在去(2025)年率領最多人數訪團來到臺灣參加亞洲生技展。希望未來澳洲與臺南在固有的能源、農產、教育上能持續合作，也期望能開展更多新的領域例如生技、再生能源、礦產，以及原住民的文化藝術上，都能有雙方的合作可能性。