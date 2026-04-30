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▲學習王科技總經理李東諭上台分享AI個性化學習系統的特色。（圖／翻攝畫面）

隨著AI發展全面加速、各式工具日益普及，為因應新世代的學習需求，並避免唾手可得的AI資訊帶來大腦外包的種種問題，學習王科技今（30）日舉辦「AI 賦能、學習無限」媒體發表會，在學習王科技總經理李東諭、營運長邱欣怡、萬試通數位學習總經理陳英任攜手啟動下，宣告「AI個性化學習系統」正式問世。過去傳統的教學模式往往受限於師資差異、班級規模與時間分配，但在AI工具的導入後，「因材施教」及一對一教學不再只是理想。總經理李東諭表示，學習王科技能夠做到有別於一般AI工具的教學效果，關鍵在於「海量的教育數據」。光學生的學習檢測紀錄就至少超過1千萬筆，學生的提問也迅速累積達1百萬人次，稱學習王科技的全新系統是最懂學生的AI一點也不為過。李東諭進一步說明， AI個性化學習系統具備多項核心能力，能夠真正貼近學生的學習狀態。首先，系統能模擬不同教學風格，從幽默引導到重點解析，甚至是耐心講解，都能依照學生的理解方式自動調整；再者，AI 能透過語氣與用詞辨識學生情緒，當下即判斷出挫折、焦慮還是缺乏信心等不同的情緒，並給予相對應的回應策略，讓學習不再是單純知識輸入，而是情緒被理解、需求被看見的過程。李東諭強調，學習王科技以海量的學習數據為背景，讓AI能夠透過「發問」激發孩子深層思考，進而促使神經元成長，達到更全面的學習效果。在內容深度上，AI個性化學習系統整合了完整的108課綱全科知識圖譜，讓學生在學習時不再是片段記憶，更能夠理解知識之間的連結，建立真正的學科架構。最具突破性的是，系統還能生成「AI教學處方箋」，協助補習班與教師掌握學生在學習上的弱點，設計個人化學習方案，讓線上AI與線下教學形成最佳整合，真正落實精準輔導。除了AI個性化學習系統外，學習王也宣布旗下核心產品「萬試通數位學習系統」正式完成全學段布局並推出國小課程內容，完整涵蓋兒童到高中完整學習鏈；至於兒童教育，學習王旗下的DANNY KIDS也同步迎來全面升級，導入智慧三平台整合、AI 評測與學習追蹤系統等，讓美語學習不再需要依賴單一教材或老師。隨著產品線的擴張，學習王科技的教育科技生態系已逐步成形，涵蓋雲端好師道（教學與師資系統）、勝選（高中升學規劃）、科普樂（素養與科學教育）等多項服務，形成從教學端、學生端到升學端的完整鏈結。李東諭指出，學習王憑藉全學段整合、AI 科技應用與高黏著補教合作模式，已建立穩固市場地位，未來將持續拓展國際市場，朝向全球教育科技平台大步邁進。