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捲入1500億黃金走私爭奪戰 朴寶英素顏持槍狂飆極限張力

入戲太深引發真實怨念？朴寶英：真心希望壞人被狠狠修理

李光洙變身反社會黑幫組長 染血「頭槌破窗」宛如暴走機關車

韓國最新犯罪動作韓劇《賭金》找來朴寶英、金聖喆、李光洙共同主演，一開播就以節奏緊湊的劇情在網路掀起熱議。朴寶英這次大突破，以幾乎全素顏的狀態詮釋機場海關職員金禧主，意外捲入高達1500億韓元的黃金走私陰謀，從平凡上班族瞬間成為黑白兩道鎖定的目標，在李光洙飾演的黑幫組長與金聖喆飾演的犯罪組織成員雙面夾擊下，被迫展開一場幾乎沒有退路的極限逃亡。《賭金》中，從小人生不順的朴寶英，因副機長男友而輾轉進入機場擔任海關，原以為終於能迎來美好人生，卻驚覺男友竟參與走私計畫，自己更陰錯陽差將高達1500億的黃金握在手中。首播劇情中，被逼入絕境的朴寶英，舉槍瞄準昔日玩伴金聖喆，狠嗆：「當心我開槍殺了你！」而為了完美詮釋這個在劇中被形容為「倒楣透頂臭丫頭」的角色，朴寶英更是全素顏上陣，她透露：「這真的是我出道以來，在螢幕上呈現出最憔悴、最狼狽的一張臉了。這次完全沒有展現笑容的餘地，因為這是一張為了生存而掙扎的臉孔。」劇中，金禧主這個角色不斷面臨家人、朋友、黑幫甚至公司同仁的欺凌，在絕望中逐漸走向黑化。朴寶英坦言，拍攝過程中有時真的會被這些壓迫感逼出真實情緒，「因為劇中的反派角色們真的太過分、太折磨我了！演到後來，我心裡真的會湧起『好希望這傢伙被狠狠修理一頓』的真實慾望。」而這份發自內心的「怨念」，也成為她黑化演技如此自然逼真的最大助力。李光洙這次在《賭金》飾演具有反社會人格的黑幫組長首領，為了搶回黃金，他展現了令人毛骨悚然的瘋狂，在劇中不畏滿臉鮮血跳車、砸車，甚至狂暴到用自己的頭去撞擊玻璃。談到這個反派角色，李光洙形容：「我希望能展現出他在追逐慾望的過程中，那種不擇手段的泥淖戰，他就像一輛煞車失靈的暴走機關車。」戲裡鬥得你死我活，戲外卻是絕佳友誼。李光洙與朴寶英皆是圈內知名「趙Line」（趙寅成兄弟幫）的成員，私下常一起聚會，2人更曾在10年前合作過黑色喜劇《魚男悲歌》。多年來，李光洙一直將朴寶英視為親妹妹般疼愛，他坦言一開始曾擔心會因為太熟而在演衝突戲時感到尷尬，但開拍後疑慮瞬間煙消雲散。李光洙大讚妹妹的專業：「我知道無論我在演戲時做什麼，對方都能理解並接住，所以和寶英一起拍的所有戲份我都非常滿意！」《賭金》可至Disney+收看。