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IC設計龍頭聯發科今（30）日舉行法說會，因手機需求降溫影響，第一季稅後淨利243.76億元，年減17%、季增5.6%，每股盈餘（EPS）15.17元，不過，AI業務超旺，聯發科大幅上調AI ASIC業績翻倍，執行長蔡力行預期，AI ASIC將在今年貢獻20億美元營收，並目標維持拿下10%至15%的市佔率。聯發科今日公布第一季營收1491.51億元，季減0.7%、年減2.7%。營業毛利為690.55億元，較前季減少0.3%，較去年同期減少 6.4%。毛利率為46.3%，較前季增加0.2個百分點，較去年同期減少 1.8 個百分點。獲利方面，第一季淨利為243.76億元，季增5.6%，年減17.4%。每股盈餘15.17元，高於前一季的14.39元，但低於去年同期18.43元，主因本季營業毛利較低所致。聯發科雖受消費性電子影響，第一季淨利減少，不過，蔡力行指出，AI運算需求加速成長，公司從邊緣和雲端的結構性成長中顯著受益，尤其資料中心需求動能強勁，為美國超大型雲端客戶開發的加速器專案進展非常順利，目前正按計劃準備量產，預計AI ASIC業務將在今年第四季貢獻約20億美元的營收。他進一步指出，且根據目前已取得的產能，非常有信心AI ASIC專案將至數十億美元規模的級別，同時，另一個與客戶及供應鏈夥伴緊密合作的AI加速器 ASIC專案也在進行中，目標2027年底開始量產。也正積極洽談多個新的資料中心機會，其中部分已進入最終討論階段。蔡力行表示，預期2027年雲端ASIC的潛在市場規模約700億至800億美元，而聯發科目標在全球AI ASIC市場中取得10%到15%的市佔率。展望第二季，他說，預估第二季營收介於新台幣1402億元至1492億元之間，季增持平至下滑，年增下滑約1%；毛利率估46%±1.5%，而以美元計價的全年營收預計將實現中至高個位數百分比的成長。至於手機業務表現，聯發科第一季手機產品營收季減17%，同比下降 15%，佔總營收 49%。蔡力行認為，手機業務今年因記憶體DRAM供應和定價面臨逆風，但預計手機換機週期將在一、兩年內恢復。雖然手機業務的成長率可能低於AI，但對邊緣AI帶來的終端設備新營收感到樂觀。