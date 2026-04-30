Uber於29日舉辦「GO-GET 2026」全球年度發表會上，正式宣布其將版圖從日常的叫車與外送服務，跨足至旅遊領域，與旅遊住宿平台Expedia合作，讓Uber用戶能直接預訂全球超過25萬個地點，高達70萬家以上的飯店，全部都塞進Uber App。觀察Uber攜手Expedia合作後，對於用戶來說最大好處就是單一App就能完成旅遊規劃，同時有專屬優惠，Uber One會員，還能額外獲得10%的點數回饋，對於旅遊動輒破萬的住宿費來說，10％回饋會相當有誘因。
Uber宣布與Expedia強強聯手，讓Uber用戶能直接預訂全球超過25萬個地點、高達70萬家以上的飯店，同時預計今年稍晚，Expedia旗下的Vrbo度假住宿品牌房源也將整合進Uber App，屆時總住宿選項將一舉突破100萬個。Expedia Group 執行長表示，雙方聯手希望幫旅客減少規劃時間。此外，自6月起，Uber的乘車服務也將反向直接整合進Expedia App之中，讓旅客能在入住前接收通知，並以優惠價格預約。
從官方釋出的影片來看，新功能現有的Uber用戶無需下載新的應用程式、不用建立新帳號，不需重新輸入信用卡資訊，只要在App內點擊「飯店」，就能輕鬆透過價格、評分以及設施等條件篩選，最後一鍵完成預訂，過程跟叫車一樣簡單直覺。
新功能美國先行，台灣尚未推出
為了提高誘因，也祭出實質的省錢回饋，透過App預訂飯店，旅客有機會在全球超過1萬間精選飯店享有至少8折的專屬折扣。若具備美國Uber One會員資格，還能額外獲得10%的點數回饋。但目前該功能為美國先行，之後才會陸續開放其他城市，台灣會不會推出？目前官方尚未給出具體答案。
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從官方釋出的影片來看，新功能現有的Uber用戶無需下載新的應用程式、不用建立新帳號，不需重新輸入信用卡資訊，只要在App內點擊「飯店」，就能輕鬆透過價格、評分以及設施等條件篩選，最後一鍵完成預訂，過程跟叫車一樣簡單直覺。
新功能美國先行，台灣尚未推出
為了提高誘因，也祭出實質的省錢回饋，透過App預訂飯店，旅客有機會在全球超過1萬間精選飯店享有至少8折的專屬折扣。若具備美國Uber One會員資格，還能額外獲得10%的點數回饋。但目前該功能為美國先行，之後才會陸續開放其他城市，台灣會不會推出？目前官方尚未給出具體答案。