菲律賓南海倡議民團「這是我們的」（Atin Ito）聯盟，今（30日）啟程前往中業島，將向島上居民、漁民提供補給品，並駕駛水上摩托車揮舞菲律賓國旗，這是在中國持續在南海施壓的態勢下，以和平方式宣示、維護主權。
據菲媒報導，菲律賓南海倡議民團「這是我們的」（Atin Ito）聯盟今上午從馬尼拉碼頭出發，預定5月2日抵達中業島，5日返抵馬尼拉，多名眾議員參加啟航儀式。
以5000噸的海事訓練船「奧卡號」搭載各項物資及200多名參與者，成員包括志工、國內外媒體、漁民領袖、藝術家及船員。
此次任務的重要活動之一，是由眾議員及志工駕駛水上摩托車，在中業島海域揮舞菲律賓國旗。民團將向中業島居民、漁民補給燃料、糧食等日常必需品，並在島上舉辦演唱會，由菲律賓饒舌樂團Morobeats演出。
今年是「這是我們的」連續第四年發起南海活動，行動代號定為「重返中業島」（Balik-Pag-asa），由於菲律賓將中業島稱為「希望島」，因此也有重返希望的含義。此次行動是在前三次民間主導的補給任務基礎上，持續推動菲律賓在該海域的和平存在、展現團結，並對當地菲律賓社群提供持續支持。
任務負責人、並肩黨（Akbayan）主席戴維（Rafaela David）表示，這次行動旨在彰顯民間參與南海議題的持續性與擴展性，在島上漁民每天面對外來壓力之際，表達支持。
2023年12月10日，「這是我們的」首次執行南海任務，但遭中國海警船尾隨而折返；2024年5月，船隊突破中方為島，成功在黃岩島海域為菲律賓漁民補給物資；2025年，團隊在中國海警船監視下，在中業島海與舉辦海上演唱會，宣是菲律賓主權並呼籲和平解決南海爭議。
我是廣告 請繼續往下閱讀
以5000噸的海事訓練船「奧卡號」搭載各項物資及200多名參與者，成員包括志工、國內外媒體、漁民領袖、藝術家及船員。
此次任務的重要活動之一，是由眾議員及志工駕駛水上摩托車，在中業島海域揮舞菲律賓國旗。民團將向中業島居民、漁民補給燃料、糧食等日常必需品，並在島上舉辦演唱會，由菲律賓饒舌樂團Morobeats演出。
今年是「這是我們的」連續第四年發起南海活動，行動代號定為「重返中業島」（Balik-Pag-asa），由於菲律賓將中業島稱為「希望島」，因此也有重返希望的含義。此次行動是在前三次民間主導的補給任務基礎上，持續推動菲律賓在該海域的和平存在、展現團結，並對當地菲律賓社群提供持續支持。
任務負責人、並肩黨（Akbayan）主席戴維（Rafaela David）表示，這次行動旨在彰顯民間參與南海議題的持續性與擴展性，在島上漁民每天面對外來壓力之際，表達支持。
2023年12月10日，「這是我們的」首次執行南海任務，但遭中國海警船尾隨而折返；2024年5月，船隊突破中方為島，成功在黃岩島海域為菲律賓漁民補給物資；2025年，團隊在中國海警船監視下，在中業島海與舉辦海上演唱會，宣是菲律賓主權並呼籲和平解決南海爭議。