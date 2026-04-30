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▲▼上週兩場直播結束後，許多粉絲被王俐人在鏡頭前展現的性感魅力所收服。（圖／SWAG提供）

女星王俐人日前登上成人影視平台SWAG直播《華語AV復興大作戰》，吸引約5600人同時在線收看，且話題持續延燒，迴響相當熱烈，讓她深受感動，SWAG也看好她的號召力，目前正在與王俐人的經紀人積極洽談未來常駐直播的計畫。王俐人上週末兩場直播結束後，各界粉絲熱烈召喚，這場「跨界爆紅」效應，也為她的演藝生涯開拓了全新的格局，SWAG看好王俐人的驚人號召力與親民魅力，今（30）日透露，正與經紀方積極洽談後續的開播計畫，希望能邀請女神正式進駐，為平台帶來更多知性且性感的多元內容。SWAG表示，王俐人直播結束後，粉絲的私訊如雪片般塞爆官方平台，紛紛詢問王俐人的帳號與直播精華片段，完全被王俐人在鏡頭前展現的性感魅力所收服，甚至有粉絲在社群平台幽默告白：「以前我錯過了妳的青春期，這一次，我不會再錯過妳的更年期！」直播帶來的超高人氣，不僅讓王俐人演藝事業迎來「第二春」，更讓她成了各界爭搶的當紅炸子雞，本人透露，直播後經紀邀約信件如雪片般飛來，粉絲們更是不惜重金敲碗，期盼她能發行個人寫真書，甚至期待她能籌辦一場如同「脫衣舞孃女王」蒂塔・萬提斯（Dita Von Teese）般，充滿藝術、奢華且極致性感的個人舞孃秀。面對突如其來的爆紅，王俐人本人也坦言：「真的完全意料之外，沒想到自己能再度成為熱搜焦點。」王俐人感動表示，這兩場直播讓她感受到粉絲滿滿的能量與愛護，如今SWAG積極洽談她常駐開播，也讓外界關注王俐人未來的事業動向。