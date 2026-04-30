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國民黨因軍購特別條例版本之爭爆發內部分裂，外傳立法院長韓國瑜曾向黨籍立委表態支持「8000億軍購」，引發黨內高度關注。副主席、退將季麟連昨（29）日在中常會上突拋震撼彈，表示若相關情況屬實，建議將韓國瑜「開除黨籍」，瞬間掀起軒然大波。對此，昔日長官前總統陳水扁直呼：「20年來沒有聯絡，不知道他變這麼多，阿扁都不認識他了！」季麟連在會中強調，國防部對軍購案向來審慎規劃，但對於民進黨提出的1.25兆方案則直批「荒謬至極」；他同時談及與韓國瑜長達40年的交情，稱對方是「鐵桿兄弟」，並堅信不會做出損害黨的行為；但話鋒一轉，強調若真涉及原則問題，黃復興體系仍會「大義滅親」，甚至主張「開除黨籍」；此外，季麟連也點名徐巧芯，不要做出「親痛仇快」的行為。這場風波也意外引來老長官的關注，陳水扁曾於2006年任內將季麟連晉升為二級上將，今（30）日在回應網友提問時談及此事，表示季麟連出身於最辛苦的海軍陸戰隊高將，當年各方面的表現上並無大問題，不過他也語帶感慨地說：「人都會變，20年來沒有聯絡，不知道他變這麼多，阿扁都不認識他了！」