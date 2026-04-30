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高雄市前鎮漁港多功能水產品運銷中心力拚今年6月試營運、9月正式開幕。對此，前鎮區明孝里里長林浤澤針對當地居民與攤商的擔憂及期盼，提出包括優化動線、加強溝通，試營運租金減免以及串聯多元活動引流等三點具體建議。他希望在推動轉型升級的同時，必須正視攤商的實質需求。「顧好巴肚，才有氣力向世界拚！」這幾年林浤澤表示，除高度關注的多功能水產品運銷中心外，也一直在督促的前鎮漁港整體道路標線改善，也必須因應各項公共建設完工後重新調整。尤其，前鎮漁港大改造過程中，諸多廠家也投入經費改善、興建、擴增各工廠。公家單位在評估整體改善措施中，也應將其納入考量，要調整就把事一次做到好！因此他提出三點建議。首先在優化動線、加強溝通上，目前，大家最為關心的1樓魚市場，海洋局雖已針對「七大類別攤商」需求給予協助；但，大家對於進駐後的物流動線、人流動線等仍存有疑慮。請漁業署、海洋局、漁會務必加強溝通、說明，讓攤商更加了解新場域的規劃。其次在試營運租金減免上為因應場域變動，攤商需重新適應環境及營運模式。建議試營運期間應給予租金減免，實質減輕攤商負擔。同時在串聯多元活動引流上須結合2樓的美食餐飲、展售空間，以及3樓的文化館也要盡速招商及建置。他建議配合市集、藝文及漁業特色活動，讓更多的市民朋友、國人來前鎮漁港邊吃、邊玩、邊學習，帶動人流轉化為錢潮，提升廠商進駐意願。此外，林浤澤認為必須與各公會努力的推動的漁業文化、在地教育，期盼能同步來進行，加速將海洋文化、食農教育、遠洋場域體驗等結合，不僅能為前鎮漁港帶來觀光產值，更重要的是建立起在地與產業的深度連結。林浤澤也認為，在打造國際級的漁港的同時更要照護好基層！他指出，魚市場內的 101 攤、將近300個家庭，是支撐前鎮漁港最堅實的力量。在推動轉型升級的同時，必須正視攤商的實質需求。「顧好巴肚，才有氣力向世界拚！」 唯有優先照顧好基層的生計，才有底氣讓前鎮漁港風華再現，共同點亮這座屬於台灣、屬於高雄的國際級新品牌。