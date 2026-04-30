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新北市長「藍白合」最終由國民黨的李四川出線，民眾黨主席黃國昌則正式出局。當晚，黃國昌隨即與前主席柯文哲合體直播，向小草宣布將啟動1000萬元募款計畫，此舉也引來外界批評「吃相難看」。對此，前民眾黨雲林縣黨部主委林靖冠直批，募款計畫相當丟臉，黨中央明明有結餘卻頻頻「裝窮」，更踢爆許多「佔便宜」行為。林靖冠在政論節目《台灣最前線》中開砲，2024總統大選後，民眾黨仍握有相當規模的政黨補助款，黨秘書長周榆修曾在主委聯誼場合承諾，2026地方選舉只要成功提名候選人，每案將補助30萬元。不過謊言馬上被戳破，林靖冠提到，2個月前曾當面詢問柯文哲資金去向，對方僅以「再了解」帶過，至今未有下文。他質疑，在仍有結餘的情況下，卻再度對外募款，真的相當丟臉。林靖冠表示，地方主委並無薪資，辦公室日常開銷多由個人負擔，甚至還需承擔募款責任額。他舉例指出，在2024年雲林麥寮鄉長補選期間，黨中央相關幹部曾主動聯繫，希望地方協助籌措經費；此外，柯文哲南下停留9天的生活開銷，也都是林靖冠掏錢。就連競選相關物資，地方也需向中央購買，甚至還被要求協助銷售周邊商品，部分品項甚至有業績壓力。「我究竟是去賣東西的，還是幫忙輔選的，我有時候都分不清楚，我是開柑仔店的嗎？」林靖冠批評，黨中央決策層對基層選戰理解不足，甚至曾要求地方主委站路口舉牌宣傳，「沒生過孩子的來教人生孩子」，他更狠酸，黨中央這群人不是沒參選過的，就是議員落選的，還請一個貪污犯來教人如何選舉，講一句真心話就是「會輸100萬票」。