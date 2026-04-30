158萬股民嗨翻！國民ETF國泰永續高股息（00878）今（30）日公布最新一季配息金額，此次每單位配發0.66元創歷史新高，以今日收盤價25.39元計算，年化配息率達10.4%，除息日將在5月19日，並於6月12日發放配息，投資人若想參與本次配息，最後買進日為5月18日。

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00878採季配息，自2024年第三、四季配出0.55元後，配息金額一路縮水。2025年分別配出0.5元、0.47元、0.4元和0.4元；今年第一季則是調升至0.42元，此次配0.66元，較過去最高配息金額增加0.11元，漲幅達20%也讓不少有買進00878的投資人收穫驚喜。

根據投信投顧公會統計，截至3月底00878定期定額人數達29萬1047人，與1月相比成長近2萬人，顯見00878受到喜歡長期參與台股成長機會的投資人青睞。目前00878追蹤指數的本益比與前高差幅已超過3成，與大盤相比相對處於低位階，凸顯00878投資價值。

國泰投信分析，4月以來台股表現強勢，加權指數一度突破4萬點，顯見市場對台股仍深具信心，雖短線波動較大，但長線仍是利多格局，提醒投資人仍須保持居高思危，在配置上可採取核心與衛星配置，如以市值型標的為核心外，可搭配體質相對抗波動的高股息ETF。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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林汪靜編輯記者

曾於紙媒跑兩岸財經新聞將近5年，5年的採訪時間裡不算太長也不短，但對財經奠定了一定的基礎，這段時間曾到上海外派採訪當地有趣的財經新聞及台商重要新聞，之後因希望能嘗試更多的挑戰，就負責國內總經如民生、台灣...