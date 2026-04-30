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立法院長韓國瑜日前在中常會上，遭國民黨副主席季麟連公開點名，要建議黨中央「開除韓國瑜黨籍」，引發輿論爭議，國民黨內從上到下，不少人跳出來挺韓國瑜。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌在臉書爆料，指出季麟連一邊反對台灣軍購，另一邊卻在總統賴清德去年公布預算後不到一週，就秘密前往中國訪問，這種「偷偷摸摸」的行徑根本是國安疑慮，且時機點敏感得令人起疑。張育萌列舉季麟連的訪中行程，指出他參訪的福建「天福集團」，根本是共產黨在企業內部的「黨建」樣板，早已被中共支部深度滲透。不僅如此，季麟連過去的親中紀錄不少，曾出席掛滿五星旗、由「白狼」張安樂主辦的中共慶祝活動，甚至在黃埔建校百年時，寧可捨棄台灣鳳山的校慶，也要堅持飛往中國廣州。他質疑，身為國民黨副主席，卻長期與對岸立場高度一致，行為舉止令人感到毛骨悚然。面對輿論炸鍋，國民黨主席鄭麗文趕緊跳出來切割，強調季麟連的發言僅屬個人行為，「不代表黨中央」。張育萌對此完全不買帳，直指季麟連就是鄭麗文找來的副主席，如今出事才想劃清界線，根本是邏輯不通。他質問，如果連位高權重的副主席都不能代表黨，那到底誰才能代表國民黨？他也呼籲目前神隱的季麟連與鄭麗文應「出來打球」，正面解釋外界所有的質疑。