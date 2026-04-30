日本大阪一間酒吧由於一支影片近日在社群媒體上爆紅，影片中女店員將含在口中的牛奶吐進咖啡，藉此製作出「拿鐵咖啡」，影片在X獲得近1600萬次觀看，但也引發不衛生的爭議。對此，女店員接受日本媒體專訪，解釋這其實只是老闆在玩梗擺拍，店內當然沒有提供這種「特調咖啡」，並苦笑說由於影片在台灣爆紅，「真的有台灣客人看了影片，以為有這種服務跑來店裡」。
根據日本媒體《SMART FLASH》報導，這支影片由知名網紅瀧澤GARESO分享後引爆話題，貼文寫著「大阪某酒吧推出針對顧客的奇葩冰咖啡服務」，影片由宛如男客人的第一視角拍攝，女店員端來咖啡後，男客人詢問「我不是說要加牛奶嗎？」女店員嗯了一聲後，直接把口中含著的牛奶吐進咖啡中，男客人驚呼「好厲害」、「難怪這家店會紅」，接著說「我要開動了」，影片到此結束。
女店員將牛奶從口中吐出加入咖啡的衝擊性畫面，讓這支影片在X上自25日分享迄今，已累積將近1600萬次觀看，留言區也出現大量負評，許多網友抨擊「完全不懂，真的很噁心」、「這已經違反食品衛生法了吧」、「口腔裡的細菌也都加進去了」。
影片中女店員親回應爭議
對於影片在社群媒體引發熱議，《SMART FLASH》訪問影片中的酒吧女店員「愛心」，愛心解釋說那支影片最初是上傳到TikTok，其實就是一支搞笑短影音，影片中看似客人的男子其實就是店長本人。
愛心表示，酒吧正在進行一年內增加TikTok粉絲10萬人的挑戰，為此推出一系列企劃影片，這支「口吐牛奶」也是其中之一。只是被瀧澤GARESO轉發後，瀧澤GARESO的發文讓人誤會這是酒吧提供的日常服務，從而引發巨大爭議，但也因此爆紅。
愛心透露，相關討論還登上了台灣媒體，真的有台灣客人看了影片，以為有這種服務跑來店裡。愛心強調，稍微查詢一下就會知道影片只是TikTok玩梗短影音，店內其實相當「規矩」，女店員完全不喝酒，也不會私下和客人見面，是間嚴謹經營的酒吧。
愛心說自己覺得能夠爆紅很幸運，對於批評聲浪，愛心認為如果是那些不知道影片內容只是在搞笑的人，「會覺得噁心我完全理解，我自己也會這樣想，所以不打算反駁」。至於那些已經知道影片在玩梗，但還是覺得不舒服的人，愛心說「那就是個人喜好問題，有負評也很正常」。
愛心的態度相當坦然，報導最後也結論，在如今短影音時代，網路上流傳的內容往往難辨真假，讓爭議更容易發生。無論如何，採取任何行動發表任何評論之前，多查證一下背景，也是今日世界必要的媒體識讀素養。
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影片中女店員親回應爭議
對於影片在社群媒體引發熱議，《SMART FLASH》訪問影片中的酒吧女店員「愛心」，愛心解釋說那支影片最初是上傳到TikTok，其實就是一支搞笑短影音，影片中看似客人的男子其實就是店長本人。
愛心表示，酒吧正在進行一年內增加TikTok粉絲10萬人的挑戰，為此推出一系列企劃影片，這支「口吐牛奶」也是其中之一。只是被瀧澤GARESO轉發後，瀧澤GARESO的發文讓人誤會這是酒吧提供的日常服務，從而引發巨大爭議，但也因此爆紅。
愛心透露，相關討論還登上了台灣媒體，真的有台灣客人看了影片，以為有這種服務跑來店裡。愛心強調，稍微查詢一下就會知道影片只是TikTok玩梗短影音，店內其實相當「規矩」，女店員完全不喝酒，也不會私下和客人見面，是間嚴謹經營的酒吧。
愛心說自己覺得能夠爆紅很幸運，對於批評聲浪，愛心認為如果是那些不知道影片內容只是在搞笑的人，「會覺得噁心我完全理解，我自己也會這樣想，所以不打算反駁」。至於那些已經知道影片在玩梗，但還是覺得不舒服的人，愛心說「那就是個人喜好問題，有負評也很正常」。
愛心的態度相當坦然，報導最後也結論，在如今短影音時代，網路上流傳的內容往往難辨真假，讓爭議更容易發生。無論如何，採取任何行動發表任何評論之前，多查證一下背景，也是今日世界必要的媒體識讀素養。