我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德今（30）日表示，政府要積極執行綠蔭倍增戰略，有三個核心要素，包含以科學評估落實精準選址、建構系統化的韌性網絡、發動全社會的共同參與；他強調，「我們要將守護綠蔭，轉化為全社會參與的在地行動，共同為下一代打造涼適的家園」。賴清德下午主持「國家氣候變遷對策委員會第7次委員會議」。會中，環境部報告「全民森活‧韌性綠網—氣候調適綠蔭倍增計畫」，經濟部則報告「跨部會流域系統性治理—水及流域永續發展行動計畫」。賴清德指出，據世界氣象組織（WMO）今年3月發布的觀測報告，從2015年到2025年，是有紀錄以來最熱的11年。他說，極端高溫、強降雨、熱帶氣旋等事件，持續衝擊各地社會與經濟系統，這是地球能量平衡失控、氣候失衡達到臨界點的嚴正提醒，面對這些變化，都攸關大家生活的安全與品質。賴清德提到，過去的六次會議，讓政府在減碳與能源基礎上，奠定了穩健的基礎，若把氣候治理比喻成一場球賽，「減碳」是長期防守，但面對一年比一年更熱的夏天，不能只有防守，更必須主動出擊，而這個行動，就是「調適」，「減碳」，是為了不讓未來變得更差，而「調適」，則是要讓現在變得更好。「面對熱浪與旱澇，不能夠被動承受！」賴清德說，在上個月的植樹節，他宣布推動「都市林」為國家級調適計畫，也在上週「世界地球日」前夕，跟環保團體代表見面時，提到在今天會議上，環境部將提出全國植樹計畫。賴清德指出，這項工作的推動，是台灣邁向永續發展最紮實的基礎工程，政府要將「國土綠蔭」提升到與電力、供水同等高度，視為「國家級韌性基礎建設」，也請各位委員一起來思考，如何以「專業、專責、專法」，來逐步布建與落實。「我們要積極執行綠蔭倍增戰略，有三個核心要素！」賴清德提到，第一，以科學評估落實精準選址。他說，要在既有的植樹基礎上，進一步運用先進監測技術，分析全台灣的熱島分布與遮蔭缺口，除了找出高溫區域，更要透過科學分析，確保每一棵樹都能夠種在最適合的地點，讓綠蔭發揮最大的降溫效益。第二，建構系統化的韌性網絡。賴清德說，他已經請行政團隊整合部會資源，與地方政府通力合作，將都市綠地、社區林帶與自然森林，進行系統性的連結，要打破點狀治理的限制，建構完整的「陸域強韌綠網」，讓綠色資源能夠跨域串連，全面提升國土的防禦力。第三，發動全社會的共同參與。賴清德提到，氣候調適需要全民的力量，要持續擴大公私協力，透過社會動員與資源整合，讓企業與社區一同投入環境復育，「我們要將守護綠蔭，轉化為全社會參與的在地行動，共同為下一代打造涼適的家園」。賴清德說，氣候調適的另一條生命線是水。政府已經啟動跨部會流域系統性治理，從上游集水區保育到都市總合治水，在台灣打造具備自我修復能力的韌性廊道，守護國家每一滴珍貴的水資源。賴清德提到，雖然樹木成林需要時間，但現在種下的每一棵樹、治理的每一條河，都不只是景觀美化，只要大家好好守護、精準治理，今天的每一分努力，都會成為台灣最經濟、最直接的國土防禦行動。他說，誠如「種樹的詩人」吳晟資政所說的， 「有樹仔就有風，有風就會涼；有樹仔就有蔭，有蔭就會涼」，盼大家一起用行動留下一份守護永續與希望的生命資產。