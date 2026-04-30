打蚊子還能賺錢？泰國社群與媒體近期掀起議論，一名泰國女子把一項不尋常的嗜好轉變成生意，透過販售由打死後的蚊子屍體製成的夜光鑰匙圈，竟能賺進一萬泰銖（約新台幣9700元）。
根據泰國媒體Thaiger報導，這名女子名為Lee，她在TikTok上分享了這一段創業故事，並解釋她是如何從好奇心開始收集蚊子屍體，之後將牠們轉化為手工製品。
李姓女子說，「我每天只要拍死蚊子就能賺錢」，她補充，自己把這個點子轉化成會發光的鑰匙圈，還開玩笑說這種設計甚至可能把其他蚊子嚇跑。
她表示，這些產品在市場攤位上很受歡迎，尤其受到外國顧客青睞，他們常把它們當作來自泰國的新奇紀念品購買。
儘管這個產品風格古怪吸睛，但她也坦言，其實製作過程有些複雜且花時間，因為每一件都是手工製作，從捕捉蚊子、保存、乾燥到嵌入塑膠框中，可能需要數天時間。她透露，「有時候蚊子標本在完全乾燥之前就已經受損，所以最終哪些成品會成功總是充滿不確定性」
李女也開始在特定條件下向他人收購蚊子遺體，包括禁止為販售而飼養蚊子。賣家依品質獲得報酬，每隻蚊子的價格介於1至2泰銖之間，另提供額外的勞務費用。
她表示，包裝是最重要的關鍵步驟，需要小心處理以防止損壞、污染或螞蟻入侵，這些鑰匙圈每個售價149泰銖（約新台幣144元），另加30泰銖運費。所有商品均為接單製作，配送時間約為7至14天。
我是廣告 請繼續往下閱讀
李姓女子說，「我每天只要拍死蚊子就能賺錢」，她補充，自己把這個點子轉化成會發光的鑰匙圈，還開玩笑說這種設計甚至可能把其他蚊子嚇跑。
她表示，這些產品在市場攤位上很受歡迎，尤其受到外國顧客青睞，他們常把它們當作來自泰國的新奇紀念品購買。
儘管這個產品風格古怪吸睛，但她也坦言，其實製作過程有些複雜且花時間，因為每一件都是手工製作，從捕捉蚊子、保存、乾燥到嵌入塑膠框中，可能需要數天時間。她透露，「有時候蚊子標本在完全乾燥之前就已經受損，所以最終哪些成品會成功總是充滿不確定性」
李女也開始在特定條件下向他人收購蚊子遺體，包括禁止為販售而飼養蚊子。賣家依品質獲得報酬，每隻蚊子的價格介於1至2泰銖之間，另提供額外的勞務費用。
她表示，包裝是最重要的關鍵步驟，需要小心處理以防止損壞、污染或螞蟻入侵，這些鑰匙圈每個售價149泰銖（約新台幣144元），另加30泰銖運費。所有商品均為接單製作，配送時間約為7至14天。