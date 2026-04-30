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▲女團i-dle成員舒華（如圖）出席時尚活動，笑稱今天心情跟自己一樣美麗。（圖／記者邱曾其攝影）

韓國人氣女團i-dle成員舒華今（30）日出席寶格麗（BVLGARI）2026全新珠寶作品發布會，吸引大批粉絲圍觀。舒華一現身立刻引來全場尖叫聲，她身穿黑色深V禮服、綁著低丸子頭，模樣相當可愛，且舒華身形似乎又更瘦了，纖細手臂及螞蟻腰讓人眾人直呼：「真的好瘦！」她這次回家出席精品活動，不斷揮手、比愛心非常寵粉。日前爆出與柯震東秘戀的她，看似不受傳聞影響，笑說「今天的心情很美麗，就跟自己一樣。」舒華回台參加時尚活動，現場吸引許多粉絲守候，只為了看她一眼。《NOWNEWS今日新聞》記者現場直擊，她今日身穿一襲黑色細肩帶低胸禮服現身，露出纖細手臂及雪白肌膚，看似又瘦了不少，而貼身禮服也凸顯她的好身材，整個人狀態非常棒，面對粉絲告白：「太漂亮了。」舒華也害羞表示謝謝。舒華提到，收到品牌邀約時感到非常榮幸，笑說今天的心情很美麗，就跟自己一樣，而一舉一動都備受矚目的她，才剛拍完電影，被問到接下來是否有設定特別的目標？舒華表示不想要設限自己，希望能繼續學習、完成各式各樣的挑戰，對未來依舊充滿目標與期待！先前，舒華傳出和柯震東交往，後續網路更掀起緋聞風波，對此柯震東日前受訪時無奈表示：「其實我跟大家一樣意外吧，當時新聞出來公司就已經回應過沒這回事。」更明確表示兩人私下「基本沒有聯絡」；至於舒華則未回應，今出席記者會也全程由主持人提問，不過心情看似非常好，未受到網路言論的影響。