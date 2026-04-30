我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨軍購案爭議演變成黨內互打，副主席季麟連因不滿預算版本，在中常會上痛批立法院長韓國瑜「賣黨求榮」，甚至放話應開除黨籍。中廣前董事長趙少康隨即在臉書強硬反擊，直言：「如果要開除韓國瑜，請先開除我趙少康！」對此，韓國瑜本人現身留言區，向趙少康表達感謝，表示在風雨之中，始終以國家需要與人民期待為重。對於季麟連的指控，韓國瑜在留言中感慨提到，自己一生中經歷過許多風雨，但始終認為最重要的事情有三件：分別是「國家的需要」、「人民的期待」以及「把當下的工作做好」。他除了再次感謝「少康兄」在關鍵時刻挺身而出、仗義執言，強調會一起努力。趙少康則在文中力挺韓國瑜，質疑季麟連根本說不清楚韓國瑜到底賣了什麼？求了什麼榮？更直指如果拿不出證據，該被取消副主席資格的應該是季麟連本人。趙少康對黨中央的決策程序表達不滿，質疑所謂「3800億+N」的版本缺乏民主程序，甚至浪費時間不進行表決，怒嗆「是哪些人的主意？經過什麼民主程序？為什麼能強壓立院黨團？」他提醒，國民黨若被貼上「反美」標籤，未來的選舉將徹底失去競爭力，主張應先匡列預算再凍結細項，而非蒙受阻擋軍購的罵名。這場由軍購預算引發的茶壺內風暴，也讓國民黨內部的路線之爭更加白熱化。