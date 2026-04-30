男星范姜彥豐控訴妻子、前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）婚內出軌藝人王子（邱勝翊）一案，判決書全文今（30）日公開，不過並不如外界所預期載入露骨情節，對此，「滋事型網紅」陳沂索性爆出更八卦的料，透露2年前目擊王子和一名女性互動親暱如情侶，以為是王子女友，後來才知道女方是粿粿。
目擊王子和女性情侶互動 陳沂：原來是粿粿
陳沂今天在粉專發文，透露2年前，朋友約她去滑雪機台（室內滑雪練習工具），稱最近王子在那裡授課，看她要不要去複習一下滑雪技巧，陳沂到現場後，看見王子還帶了一位女生，「說是啦啦隊的，長得很普通，他們的互動我以為是王子女友」。
如今，陳沂回想當天的景況，才驚覺該名女子就是粿粿，她還酸言酸語的說，「所以我說近距離看過王子是花普男就是這件事，明明長得很普，卻會散發出一種大家應該都覺得我很有魅力的謎之自信。不過本人算是好相處的，不是什麼討厭的人，但也不會想當朋友那種。」
貼文曝光後，引發網友熱烈討論，「職場上沒有邊界感，日久必生情」、「她很愛笑，聲音又甜，聽說愛笑，聲音甜的女生，男人大部分受不了」、「那就祝福他們吧...」、「有一說一，王子算有魅力，但范姜比較帥」、「王子跟小豬很像欵，都是一直散發自以為女生一定會喜歡他的費洛蒙！」
范姜彥豐獲賠100萬 判決書內容依法公開
范姜彥豐提告王子、粿粿侵害配偶權案件，士林地院28日為一審宣判，原告范姜彥豐獲賠百萬慰撫金，而被告粿粿、王子委任律師罕見提出不要公開判決書的請求，法院表示，依司法公開原則，裁判書原則上應對外公開，但本案涉及婚姻關係與親密互動，具有高度隱私性，將採「公開內容、遮蔽個資」的方式處理。
范姜彥豐全面勝訴 本人痛斥加害者及共犯
得知判決結果，律師代范姜彥豐發表聲明，范姜表示，侵害配偶權一案因為法院的全面勝訴而認證，對整起事件意義重大，「藉由判決的公開認證責任歸屬，也盼望破壞家庭的加害者及共犯能夠深刻反省，家庭的破碎，絕非任何金錢或代價所能彌補。」
此外，范姜彥豐感謝司法的明察與判決、媒體及社會大眾的關心與聲援，對於後續還有房產等剩餘財產分配的訴訟，他說：「我會繼續加油的。」
資料來源：陳沂臉書
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陳沂今天在粉專發文，透露2年前，朋友約她去滑雪機台（室內滑雪練習工具），稱最近王子在那裡授課，看她要不要去複習一下滑雪技巧，陳沂到現場後，看見王子還帶了一位女生，「說是啦啦隊的，長得很普通，他們的互動我以為是王子女友」。
如今，陳沂回想當天的景況，才驚覺該名女子就是粿粿，她還酸言酸語的說，「所以我說近距離看過王子是花普男就是這件事，明明長得很普，卻會散發出一種大家應該都覺得我很有魅力的謎之自信。不過本人算是好相處的，不是什麼討厭的人，但也不會想當朋友那種。」
貼文曝光後，引發網友熱烈討論，「職場上沒有邊界感，日久必生情」、「她很愛笑，聲音又甜，聽說愛笑，聲音甜的女生，男人大部分受不了」、「那就祝福他們吧...」、「有一說一，王子算有魅力，但范姜比較帥」、「王子跟小豬很像欵，都是一直散發自以為女生一定會喜歡他的費洛蒙！」
范姜彥豐提告王子、粿粿侵害配偶權案件，士林地院28日為一審宣判，原告范姜彥豐獲賠百萬慰撫金，而被告粿粿、王子委任律師罕見提出不要公開判決書的請求，法院表示，依司法公開原則，裁判書原則上應對外公開，但本案涉及婚姻關係與親密互動，具有高度隱私性，將採「公開內容、遮蔽個資」的方式處理。
范姜彥豐全面勝訴 本人痛斥加害者及共犯
得知判決結果，律師代范姜彥豐發表聲明，范姜表示，侵害配偶權一案因為法院的全面勝訴而認證，對整起事件意義重大，「藉由判決的公開認證責任歸屬，也盼望破壞家庭的加害者及共犯能夠深刻反省，家庭的破碎，絕非任何金錢或代價所能彌補。」
此外，范姜彥豐感謝司法的明察與判決、媒體及社會大眾的關心與聲援，對於後續還有房產等剩餘財產分配的訴訟，他說：「我會繼續加油的。」
資料來源：陳沂臉書