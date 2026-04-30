台灣超市版圖又有震撼彈！今（30）日統一超商宣布以新台幣逾 20 億元入股日系超市 LOPIA，取得台灣 2 家子公司約半數的股權。消息曝光後立刻引發消費者高度關注，許多人擔憂 LOPIA 會因此失去現有的特色，或是商品會漲價。對此，台灣 LOPIA 總經理水元仁志晚間也在社群平台發聲，強調明（1）日會對外說明「LOPIA 這一方的想法與初衷」。
統一入股台灣LOPIA！總經理水元仁志發聲了
日本超市 LOPIA 自 2023 年進軍台灣市場以來，店內主要販售日本當地的特色產品，其中更以「日本高級和牛」闖出知名度，讓消費者能買到相對平價的美味肉品。此外，台灣 LOPIA 總經理水元仁志（hitorin_dendoushi）從去年開始在社群平台 Threads 上相當活躍，經常與網友互動，也讓品牌的好感度與知名度大增。
不過，統一超商於今（30）日召開董事會，決議通過與日本 OIC 集團展開策略性合作。統一將投資台灣 LOPIA 的零售超市事業及食品加工事業，交易總金額約為新台幣 20.54 億元。交易完成後，統一超商將持有「台灣 LOPIA 零售超市公司」51% 的股份，以及「台灣 LOPIA 食品加工公司」49% 的股份。
統一超商入股 LOPIA 消息曝光之後，也讓不少消費者提出心中擔憂：「LOPIA這樣會不會失去特色阿」、「希望LOPIA親民價格還能保留」、「只怕以後會漲價」。
面對網路上的疑慮，台灣 LOPIA 總經理水元仁志今（30）日晚間在 Threads 上發文回應：「正如我事先預想的一樣，目前已經出現了各種不同的猜測與聲音。」他並承諾，明（1）日會正式從 LOPIA 的立場進行初步說明。
水元仁志也特別強調，促成這次合作的決定，是 LOPIA 團隊反覆思考了「要如何讓台灣的大家，以更親民的價格，享受到 LOPIA 獨一無二的商品？同時讓 LOPIA 的購物體驗變得更加豐富、更上一層樓？」之後，所做出的最終選擇。
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日本超市 LOPIA 自 2023 年進軍台灣市場以來，店內主要販售日本當地的特色產品，其中更以「日本高級和牛」闖出知名度，讓消費者能買到相對平價的美味肉品。此外，台灣 LOPIA 總經理水元仁志（hitorin_dendoushi）從去年開始在社群平台 Threads 上相當活躍，經常與網友互動，也讓品牌的好感度與知名度大增。
統一超商入股 LOPIA 消息曝光之後，也讓不少消費者提出心中擔憂：「LOPIA這樣會不會失去特色阿」、「希望LOPIA親民價格還能保留」、「只怕以後會漲價」。
面對網路上的疑慮，台灣 LOPIA 總經理水元仁志今（30）日晚間在 Threads 上發文回應：「正如我事先預想的一樣，目前已經出現了各種不同的猜測與聲音。」他並承諾，明（1）日會正式從 LOPIA 的立場進行初步說明。
水元仁志也特別強調，促成這次合作的決定，是 LOPIA 團隊反覆思考了「要如何讓台灣的大家，以更親民的價格，享受到 LOPIA 獨一無二的商品？同時讓 LOPIA 的購物體驗變得更加豐富、更上一層樓？」之後，所做出的最終選擇。