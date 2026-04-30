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重磅！統一超今（30）日召開董事會，決議通過投資其旗下台灣LOPIA零售超市事業，以及台灣LOPIA食品加工事業，建立合資合作架構，統一超表示，與日本OIC集團展開策略性合作，透過投資其旗下台灣LOPIA零售超市事業，以及台灣LOPIA食品加工事業，建立合資合作架構，攜手拓展台灣食品零售市場，並深化生鮮與熟食領域布局。前述兩家新設公司名稱尚待最終確定，另本交易尚需取得公平交易委員會不禁止結合之決定，預計將於今年底完成交割。在台灣討論度超高、人氣日系超市LOPIA，據了解，為OIC Group旗下核心零售品牌，長期經營日本食品零售市場，最初以肉品專門店起家，發展為以生鮮與熟食為核心的食品超市，以高CP值與親民價格策略切入市場，也積極布局泰國等亞洲市場，於2023年進入台灣市場，目前台灣11家店面，定位為「日本專賣型超市」，主打和牛等進口商品及多元熟食特色，依在地消費習慣優化商品與購物體驗。其理念與與深耕台灣市場超過40年的統一超，其商長期致力於貼近消費者生活需求理念相同。而統一超商深耕台灣市場超過40年，長期致力於貼近消費者生活需求，以「真誠、創新、共享」為核心價值，從商品供應延伸至多元生活服務，讓日常所需能隨時被滿足。透過遍布全台的門市據點與完善的物流體系，支撐穩定且即時的供應能力，並結合會員經營與數位應用能力，持續優化消費體驗。在事業發展上，延伸至餐飲、藥妝、百貨及電子商務等多元零售領域，並推動線上線下整合發展，持續打造以消費者為核心的全方位生活服務平台。統一超強調，未來，將延續LOPIA的核心理念，透過此次合作，結合雙方在食品商品開發能力與零售通路經營專長，將理想生活的概念落實於日常消費場景之中，使消費者能以合理價格取得兼具品質與滿足感之餐食選擇，讓日常飲食回歸安心、豐富且具期待感的生活體驗。台灣LOPIA超市也將持續深耕在地生活服務，透過優化食品商品開發、物流配送、數位服務、會員經營及營運效率，並深化在地採購及整體供應能力，打造兼具品質與永續價值的零售服務體驗，為台灣消費市場帶來更精采完整的生活提案。