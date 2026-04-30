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經濟部產業園區管理局於今(30)日，在高雄市楠梓科技產業園區莊敬堂前，舉辦公益捐血活動，在園區7家指標企業廠商鼓勵員工踴躍捐血相挺下，捐出近13萬cc熱血，以紓解血荒，這不僅補充國內血庫，也展現科技產業攜手投入公益、守護生命的實際行動。經濟部產業園區管理局投資服務組專門委員薛偉銘表示，此次公益捐血活動，由產業園區管理局攜手高雄市科技產業園區同心會，號召楠梓科技產業園區7家企業共同舉辦同心聚愛熱血傳情捐血活動，以紓解血荒，為需要的人提供援助，並展現職場正能量與企業公民的實踐力。薛偉銘說，此次公益捐血活動，產業園區管理局攜手高雄市科技產業園區同心會，集結楠梓科技產業園區內7家指標企業共同參與，包括日月光半導體、恩智浦半導體、華泰電子、楠梓電子、穎崴科技、界霖科技與竑騰科技等，展現高度整合的企業動員能力。薛偉銘並說，平日專注於半導體封裝測試、電子製造與設備研發的從業人員，透過實際捐血行動，回應社會需求，將專業領域外的影響力，延伸至公共健康領域，形成產業回饋社會的具體實踐。此一公益捐血活動，現場設置3輛捐血車供員工及民眾捐血，並搭配等候人數查詢機制，有效縮短等待時間，提升參與意願，吸引許多員工踴躍到場參與捐血活動，致湧現排隊人潮，場面熱絡，展現園區職場的溫暖行動力。薛偉銘指出，科技產業園區除了承載經濟成長與技術創新的角色，也應積極成為企業社會責任(CSR)與永續發展(ESG)的實踐場域，此次透過企業與員工共同參與公益，不僅能強化企業內部凝聚力，更有助於建立「產業挺公益」的長期文化，而捐血行動雖屬日常善舉，卻能直接轉化為挽救生命的關鍵資源，其社會價值不容忽視。薛偉銘並指出，此次公益捐血活動成功募集近13萬cc熱血，反映園區企業與從業人員對社會議題的高度認同，也顯示企業在推動企業社會責任(CSR)與永續發展(ESG)行動上的共識逐步深化，未來將持續串聯企業資源，擴大公益參與層面，讓產業影響力，延伸到更多的社會面向。