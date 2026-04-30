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▲劉品言（如圖）產後首次出席公開活動，她表示女兒5個月已經有9公斤，讓她天天抱小孩時像練重訓。（圖／記者邱增其攝影）

▲劉品言（如圖）產後首次出席公開活動，難得出門放風的她，大談育兒經，很是開心。（圖／記者邱增其攝影）

藝人劉品言（言言）自去年結婚生女後，今（30）日首度公開出席品牌記者會活動。雖然產後積極瘦身，但言言笑稱目前還有2、3公斤要努力。面對新手媽媽的生活，她自嘲在家地位像灰姑娘，更爆料女兒基因完全遺傳到她的「吃貨」屬性，才5個月大體重有9公斤，讓她每天抱小孩都像在重訓。劉品言在受訪時母愛爆棚，她笑說女兒個性完全像她，因為非常重吃。她驚揭女兒出生時就很重，現在才5個月竟然已經9公斤了，連婆婆都開玩笑叫孫女「小胖妹」或「小泡妹」。言言開玩笑說：「如果大家覺得我身材維持得還不錯，都是因為我女兒是一顆巨型壺鈴，每天抱著她就是最好的重訓。」她更爆料女兒只要肚子一餓就會炸哭，但只要餵飽了就非常安靜。令她欣慰的是，女兒是傳說中的天使寶寶，兩個月大就能從晚上11點睡到早上8點，讓她這個職業婦女能保有基本的睡眠。談到育兒的崩潰時刻，劉品言大喊：「我這輩子沒做過這麼多家事！」她坦言自從女兒開始吃副食品後，家裡總是弄得髒亂不堪，加上家裡還有愛犬的毛髮飛揚，讓她每天都在打掃。她笑說：「我真的很像灰姑娘，每天都要趴在地上擦地洗地，我不懂為什麼隨時都有東西要洗。」好在老公連晨翔是她眼中的神隊友，雖然偶爾拖地會慢半拍，但洗澡、換尿布都能一手包辦。劉品言笑說現在兩個人忙到根本沒時間吵架，情緒剛上來就得趕快去處理小孩，夫妻默契反而在忙碌中變得更好了。有趣的是，言言也分享了她的理財育兒觀。她表示，已經幫女兒開了專屬戶頭，並將過年紅包存進去，甚至還送了一支股票給女兒當禮物。言言笑稱：「我女兒才5個月大，擁有的股票竟然比我還早。」她希望從小培養女兒的理財觀念，讓她看見時間累積的力量。被問到是否有第二胎計畫？劉品言嚇得連忙搖手：「先不要！先不要！」她表示目前一家四口（包含愛犬）已經手忙腳亂，希望能讓女兒先享受當獨生女的快樂。她也呼籲所有媽媽，在奉獻給小孩的同時，也要保有自己的工作與獨立個體，「該保養就保養、該運動就運動，這點對心理健康非常重要。」