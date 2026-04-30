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軍購預算案引發國民黨內部紛爭不斷！國民黨前立委邱毅今（30）日在臉書發文挺鄭麗文，直指「3800億+N」才是最佳方案，不僅能防堵民進黨拿民脂民膏「五鬼搬運」，也替親美派留了面子，但針對黨內的親美份子，他痛批「威風慣了」，竟把軍購案當成向美國獻媚的「投名狀」。邱毅直接點名，黨內親美勢力分為兩類，一是以金溥聰為首，表面對蕭旭岑下手，目的則是為了瓦解鄭麗文團隊；他質疑，這股勢力利用馬英九的昏憒作為掩護，在黨內大搞權力鬥爭。另一派則是以趙少康、朱立倫、盧秀燕為核心，本質上都是在向美方表態，各自推出高額版本，其中又以徐巧芯提的「8000億」支持率最高，但民進黨堅持1.25兆，還揚言絕不打折扣，邱毅認為，民進黨內部上下早就都把錢分配好，才會堅持1.25兆總額絕對不能刪。面對外界雜音，邱毅幫韓國瑜抱不平，強調身為立法院長主持議事必須中立，「季麟連真的是怪錯人了」。他直言，韓國瑜夾在朝野協商與黨內意見之間，必須考量全局而非單一派系。邱毅感嘆，目前國民黨內就是「鄭麗文3800億」與「徐巧芯8000億」在對決，這不僅是預算數字的爭執，更進一步來說，就是「親中」與「親美」兩條路線的對決。