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針對大巨蛋舉辦演唱會引發的震動問題，台北市議員洪健益今（30）日質詢時指出，藝人於大巨蛋開唱帶動萬人齊跳，疑似造成鄰近超過80年歷史的市定古蹟「松山菸廠」牆面龜裂、水泥塊崩落，台北市政府文化局與體育局無視專家「持續監測」的建議，放任古蹟面臨毀損風險。洪健益指出，過去小巨蛋因結構震動問題禁止演唱熱門歌曲〈三天三夜〉，如今市府掛保證大巨蛋結構無虞、可以開跳。然而，在去年12月演唱會結束後不到10天，鄰近的松菸文創園區便被媒體拍到歷史建築牆面出現長長裂縫，甚至有混凝土塊脫落。洪健益更揭露，市府於114年1月3日曾邀集專家學者針對松菸古蹟受損進行會勘，當時委員明確給出「予以修復並繼續監測」的建議，但文化局在會議結束、付完出席費後，根本沒有落實嚴謹的持續監測機制。對此，文化局長於答詢時坦言，目前「確實沒有很嚴謹的監測」，並表示先前的監測是在114年初以前執行。洪健益聞言勃然大怒，怒斥市府找專家開會只是「走過場」，完全不重視古蹟保存，甚至連松菸建築使用年限與現況鑑定都交代不清。洪健益強調，他不反對大巨蛋舉辦球賽或演唱會帶動商機，但現代建築的活動絕對不能以犧牲歷史古蹟為代價，體育局作為大巨蛋主管機關，必須強制要求遠雄建立與松菸連動的震動監控機制，而非僅靠「良性勸導」主辦單位；文化局與體育局最終承諾，將會帶回研議相關監測計畫，補齊古蹟維護的漏洞。